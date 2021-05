Dernièrement, plusieurs devises connaissent une stagnation face à la monnaie algérienne sur le marché noir comme sur le marché officiel de la devise. Toutefois, il est remarqué, en ce jour, que la valeur de l’euro augmente tandis que les autres devises restent stagnées ou rabaissées face au dinar algérien.

La valeur du dinar algérien face à l’euro sur le marché parallèle

L’Euro figure parmi les devises, dont la valeur augmente de plus en plus sur le marché noir, en ce moment. Cela est dû à la fermeture des frontières et à la suspension des vols entre les pays européens et l’Algérie. D’après les experts, la valeur de l’euro ne s’arrêtera pas d’augmenter aussi longtemps que les frontières resteront fermées. Le manque de devise en circulation sur les squares peut expliquer le rehaussement de ces devises étrangères, dont l’euro en particulier. Sur le marché parallèle de la devise, un euro s’échange à 209.50 DA à la vente et 211.00 DA à l’achat. Ce qui implique que la valeur de la monnaie du vieux continent est, aujourd’hui, en stagnation à l’achat tandis qu’elle connaît une augmentation à la vente sur les squares.

Taux de change de la monnaie algérienne face aux autres devises étrangères sur le marché noir (square Port-Saïd)

Alors que l’on constate la stagnation de la valeur de l’euro à l’achat et son augmentation à la vente, le dollar américain, quant à lui, perd de la valeur sur le marché noir de la devise. En effet, la monnaie des Etats-Unis s’échange aujourd’hui contre 172.00 DA à l’achat et 175.00 DA à la vente.

Le livre Sterling, par contre, est en stagnation depuis quelques jours. C’est d’ailleurs le cas, à l’achat comme à la vente. Pour acheter un pound, il faudra payer 230.00 dinars algériens. Sa vente en dépit de cela permet d’obtenir 235.00 dinars algériens. C’est aussi le cas du dollar canadien qui s’achète à 131.00 dinars et se vend 135.00 dinars.

Cours de change officiel du dinar algérien (DZD) face aux devises étrangères

C’est selon les chiffres mis à jour par la Banque Centrale d’Algérie que l’on estime le cours de change du dinar algérien sur le marché officiel de la devise. Il est d’ailleurs à noter que ces valeurs ne concernent pas les changeurs manuels comme les billets de banque et les chèques de voyage.

Ce 25 avril, il est constaté que l’euro, le dollar américain, le dollar canadien ainsi que le livre Sterling connaissent une légère hausse sur le marché officiel de la devise. L’euro est, en ce jour, estimé à 160.96 DA à l’achat et 161.03 DA à la vente. Pour l’achat du dollar américain, il faudra payer 133.55 DA. Il se vend, cependant, à 133.57 DA. Le pound vaut 185.34 dinars à l’achat et 185.41 dinars à la vente. Enfin, pour le dollar canadien, le cours de change contre la monnaie algérienne est estimé à 106.98 DA à l’achat et 107.03 DA à la vente.