Les devises en circulation sur le square ont amplement diminué depuis la suspension des vols, la limitation des échanges et l’absence des touristes en Algérie. C’est pour ces raisons que la valeur du dinar algérien recule de jour en jour et que le taux de change des principales devises étrangères, dont le dollar et l’euro, ne cessent pas de grimper sur le marché parallèle de la devise.

Cours de change du dinar algérien sur le marché noir de la devise, ce dimanche 09 mai 2021

La valeur de l’euro, du dollar et du livre sterling est en constante hausse depuis plusieurs mois. Il arrive que le cours de change de ces principales devises étrangères diminue de quelques centimes face à la monnaie algérienne. Toutefois, en ce jour, il s’avère qu’elle connaît une légère augmentation face au DZD.

Sur le marché parallèle de la devise ce dimanche, l’euro vaut 208 dinars algériens à l’achat et 210 dinars algériens à la vente. La valeur du dollar, quant à lui, est de 173 DA à l’achat et 176 DA à la vente. L’achat du livre sterling, pour sa part, nécessite une contrepartie de 236 DA. À la vente sur le square, en dépit de cela, un pound correspond à 239 dinars.

Le dollar canadien est également en hausse, ce dimanche 09 mai 2021. Il faudra verser 134 dinars algériens pour l’acheter. Toutefois, sa vente rapporte 137 dinars algériens. Le Yuan Chinois a une valeur de 23/25 DA. Le dirham émirati s’échange pour 44/46 DA. Et le dinar tunisien coûte 60 dinars algériens à l’achat et 62 dinars algériens à la vente.

Taux de change du dinar algérien sur le marché officiel de la devise, aujourd’hui

Sur le marché officiel de la devise, ou au niveau des échanges interbancaires, la valeur des devises étrangères est en stagnation face au dinar algérien. Aujourd’hui, l’euro a un taux de change officiel de 161.25 DZD à l’achat et 161.32 DZD à la vente. Le dollar s’estime, par contre, à 133.50 dinars algérien et 133.51 dinars algériens. Des valeurs, qui s’avèrent toujours en excès face aux traditionnelles limites de 130 DZD pour le dollar et 160 DZD pour l’euro.

Pour sa part, le livre sterling a un cours de change de 185.85 dinars algérien à l’achat et 185.90 dinars algérien à la vente. Acheter le dollar canadien nécessite, toutefois la somme de 109.55 DA. A la vente, il correspond à 109.60 DA.

À noter que ces valeurs rendues publiques par la banque d’Algérie reprennent les cours commerciaux. Ce qui implique qu’elles ne sont pas applicables pour les changes manuels, dont les billets de banque et les chèques de voyage. Sur le marché officiel de la devise, le Yuan chinois équivaut à la somme de 20.66 DZD à l’achat comme à la vente et le dirham émirati s’échange pour 36.34 DZD à l’achat et 36.35 DZD à la vente.