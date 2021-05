Suite à une longue stagnation au niveau du marché parallèle de la devise, on assiste en ce jour au rehaussement de certaines devises étrangères, dont l’euro et le livre Sterling. Toutefois, le dollar connaît toujours une baisse et une stagnation face au dinar algérien, la monnaie nationale de l’Algérie.

La fermeture des frontières et ses impacts sur le marché noir de la devise

Le marché parallèle de la devise, dont le Square Port-Saïd principalement en Algérie, tourne au ralenti depuis que les frontières algériennes ont été fermées et les vols suspendus. En effet, les mesures de restrictions prises afin de lutter contre le Covid-19 atteignent bel et bien le marché noir des devises, où les principales devises étrangères sont échangées contre le dinar algérien.

Ces derniers temps, ce secteur d’activité a connu une profonde stagnation. Ce, à cause de l’absence des voyageurs algériens et des importations ainsi que la diminution des masses de devise en circulation sur les squares.

Mis à part cela, on assiste également, à cause de la suspension des vols, au rehaussement de la valeur des monnaies étrangères, dont l’euro et le dollar américain particulièrement.

Cours de change du dinar algérien face aux devises étrangères, ce mardi

Aujourd’hui, l’euro connaît une hausse de valeur à la vente, tandis que celle-ci est en baisse à l’achat. En effet, un euro s’achète à 210 dinars tandis qu’il se vend à 208 dinars. Le dollar américain contrairement à cela, perd de la valeur face à la monnaie algérienne. Alors que la monnaie des Etats-Unis s’achète à 171 DA, il se vend par contre à 175 DA. Une valeur qui est en baisse d’une part et en stagnation d’ autre part.

En dépit de cela, le livre Sterling est la seule devise forte à avoir gagné de la valeur à l’achat comme à la vente en ce jour. Ainsi, pour acheter un pound, il faudra payer la somme de 231 dinars algériens. Toutefois, sa vente octroie la valeur de 236 dinars algériens sur le marché noir de la devise.

Estimation de la valeur de la monnaie algérienne face aux autres devises étrangères selon la banque d’Algérie

D’après les chiffres publiés par la banque centrale, ce mardi 27 avril, le cours de change de l’euro et le livre Sterling ont légèrement augmenté face au dinar algérien. En dépit de cela, on assiste à la diminution de la valeur du dollar américain sur le marché officiel face au DZD. A noter que ces chiffres reprennent les cours commerciaux, ce qui implique qu’ils ne concernent pas les changes manuels, dont les billets de banque et les chèques de voyage.

Ce 27 avril 2021, la valeur de l’euro face dinar algérien s’élève jusqu’à 161.32 DA à l’achat contre 161.36 DA à la vente. Quant au livre Sterling, son achat vaut 185.72 DA tandis qu’il coûte 185.77 DA à la vente. Un dollar américain, en dépit de cela, s’estime à 133.44 DA à l’achat et 133.45 DA à la vente.