Onzième jour de stabilisation des différents cours de la plupart des devises étrangères face au Dinar Algérien en marché informel, un peu moins en Banque d’Algérie. En effet, les cotes des principales devises étrangères affichent les mêmes chiffres que nous avons soulevés hier et toute la semaine d’ailleurs.

A commencer par l’Euro qui stagne à un taux de change de 209 DA à l’achat contre 211 à la vente pendant qu’il est coté en cours officiel à 159 DA.

Concernant le billet vert, même constat en square comme à la Banque Centrale d’Alger. Effectivement, le Dollar Américain s’échange toujours contre 173 DA à l’achat, 175 à la vente et s’évalue à 133,5 DA en banque.

Quant à la Livre Sterling, son cours officiel a connu, lors de ces dernières 24 heures, une chute de presque deux points le mettant à 184,5 DA le Pound. Ce dernier continue de coûter, en marché parallèle, 236 DA à l’achat et 239 à la vente.

Le Dollar Canadien, lui aussi, est témoin d’un léger mouvement dans sa valeur estimée à la B.A avec une hausse de presque un point le menant à hauteur de 107 DA. Une monnaie qui ne bouge pas, par contre, en square où elle s’évalue encore à 130 DA concernant l’achat et à 135 pour la vente.

Le marché des devises suralimenté par les retraités algériens de France ?

C’est ce qu’a évoqué le ministre des finances, dans son entretien accordé au quotidien francophone Liberté le mois dernier, en répondant à la question d’identifier les sources de provenance du marché noir des devises en Algérie dans l’optique d’une éventuelle relance économique du pays qui s’impose et devient de plus en plus critique. Un dossier déjà traité par le Fonds Monétaire International (FMI) dans son rapport datant de 2018. La plus haute institution mondiale du secteur a estimé que les retraités algériens de France sont des acteurs incontournables du marché des devises en Algérie puisqu’ils représentent l’une de ses sources les plus abondantes.

En fait, et c’est une vérité connue de tous nos concitoyens, les travailleurs ayant migré pendant et peu après la colonisation française et exercé en France bénéficient, actuellement, d’une retraite en Euro. Ladite retraite qu’il est plus lucratif pour eux d’échanger en square plutôt qu’en banque pour les raisons qu’on sait tous et que nous évoquons tous les jours dans cette rubrique, à savoir un taux de change beaucoup plus rentable.

De plus, l’un des organismes issus des accords de Bretton Woods a rajouté, dans son étude, que d’autres sources d’alimentation pourraient être importantes au marché parallèle, en l’occurrence les envois récurrents de fonds d’expatriés algériens actuellement en France ainsi que les importations et recettes touristiques qui échappent entièrement aux institutions bancaires.

Les répercussions du développement grandissant du marché informel

Selon le FMI, la gestion macroéconomique d’un pays se voit endurcie dans des cas pareils. C’est pour cette raison qu’il est indispensable de réagir en faisant la chasse à l’origine des capitaux cités plus haut.

Plus précisément, le marché noir « alimente les anticipations inflationnistes. Il fausse la formation des prix et affaiblit les canaux de transmission de la politique monétaire », mentionne le rapport du Fonds Monétaire International dans des propos relayés par le ministre des finances sur les colonnes du même journal. Un constat extrêmement palpable et bien triste qui touche notre pays et que, seules, des solutions radicales pourraient en atténuer les conséquences. Cela à travers une approche pragmatique visant à ajuster progressivement le taux de change officiel, relever la limite des montants de devises possibles d’emporter en voyage ainsi qu’à assouplir les restrictions liées aux importations.