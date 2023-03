Taux de change du Jeudi 23 Mars 2023 : Marché Officiel et Marché Parallèle en Algérie

Le taux de change est un indicateur important pour les économies des pays. En Algérie, le taux de change est réglementé par la Banque Centrale d’Algérie et subit des fluctuations quotidiennes en fonction des marchés internationaux.

La Banque Centrale d’Algérie fixe le taux des principales devises et publie des taux officiels à chaque jour. Mais il existe aussi un marché parallèle, dit marché noir, qui propose des taux plus avantageux.

Comprendre le système de fluctuation des devises en Algérie et les différences entre les taux des deux marchés est crucial pour les entreprises et les particuliers qui souhaitent échanger des devises.

Marché Officiel de la Banque Centrale d’Algérie

Le taux officiel des principales devises à la Banque Centrale d’Algérie pour ce jeudi 23 mars 2023 sont :

Le Dollar Canadien s'échange à 98.91 Dinars Algriens; Le Franc Suisse s'établit à 147.61 Dinars Algériens.

Marché Parallèle Algérien (dit Marché Noir)

Ce jeudi 23 mars 2023, les cotations des principales devises communiquées par le marché parallèle Algérien dît marché noir sont :

Livre Sterling : 248,00 à l'achat et 250,00 à la vente. Franc Suisse : 221.00 à l'achat et 223.00 à la vente.

Commentaires sur les Taux de Change du Jour

Les taux de change du jour sont légèrement supérieurs à ceux de la semaine dernière. En comparant les taux des deux marchés, on remarque que les taux des devises sur le marché parallèle sont bien plus élevés que ceux sur le marché officiel.

Les taux du marché parallèle sont même parfois jusqu’à 50 % plus élevés. Les entreprises et les particuliers qui souhaitent acheter ou vendre des devises peuvent tirer profit des taux plus élevés du marché parallèle. Cependant, ces transactions sont illégales et peuvent être punies par des amendes et des peines de prison.

