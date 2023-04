Taux de change en Algérie ce Lundi 24 Avril 2023

Le marché des devises est un des aspects les plus importants de l’économie d’un pays. En Algérie, le marché des devises est régi par la Banque Centrale d’Algérie qui gère le marché officiel et le marché parallèle appelé aussi le « marché noir ». Ces deux marchés ont des taux de change différents et leurs cotations varient en fonction des fluctuations du marché. Découvrons ensemble les taux de change en vigueur ce lundi 24 avril 2023.

Marché Officiel de la Banque Centrale d’Algérie

Le taux de change proposé par la Banque Centrale d’Algérie est généralement plus élevé que celui du marché parallèle, mais il est relativement stable. Voici les taux de change en vigueur ce lundi 24 avril 2023 :

Le Dollar US coûte 135.41 Dinars Algériens

Marché Parallèle Algérien (Marché Noir)

Le marché parallèle, également appelé « marché noir » offre des taux de change plus intéressants que ceux du marché officiel, mais ils sont plus volatils. Voici les taux de change en vigueur ce lundi 24 avril 2023 :

L’Euro coûte 223.00 Dinars Algériens à l’achat et 225.00 Dinars Algériens à la vente.

Commentaire des taux de change

Les taux de change proposés par le marché officiel de la Banque Centrale d’Algérie sont généralement plus élevés que ceux du marché parallèle. Cependant, le taux de change proposé par le marché parallèle sont plus avantageux que ceux du marché officiel et sont beaucoup plus volatiles. Les taux de change proposés ce lundi 24 avril 2023 ont varié de 0.11 à 0.74 Dinars Algériens par rapport à la semaine précédente.

En conclusion, le marché officiel de la Banque Centrale d’Algérie offre des taux de change stables et plus élevés que ceux proposés par le marché parallèle. Cependant, le marché parallèle offre des taux plus avantageux mais plus volatiles. Pour obtenir les taux de change actuels, consultez les tableaux des taux de change.