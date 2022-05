Il est essentiel de préciser que le Dinar Algérien ou DZD sert de monnaie courante en Algérie. Sa valeur face aux autres monnaies internationales est, depuis quelque temps, très mouvante.

Le prix à l’échange du Dollar Américain et Canadien sur le marché des devises Algérien

Le Dollar est actuellement la monnaie la plus populaire au monde, et il a effectivement cours légal en Algérie. Cependant, le coût du Dollar Américain est différent de celui du Dollar Canadien.

D’un côté, le Dollar Canadien ou CAD vaut environ 113.39 DZD à l’achat, et 113.44 DZD à la vente. Ces chiffres sont cependant ceux proposés par la banque centrale d’Algérie. Mais, sur le marché parallèle, le Dollar Canadien s’élève à 152 DZD au square à l’achat ; et 155 DZD à la vente.

D’un autre côté, le Dollar Américain ou USD, quant à lui, équivaut à 145.52 DZD à la vente, et 145.51 à l’achat.

Le marché official offre donc une somme de 14 551 DZD pour l’achat de 100 USD. En revanche, sur le marché noir, un Dollar Américain (1 USD) serait égal à 202 DZD rien qu’à l’achat ; et 205 DZD à la vente.

La valeur des devises Européennes (Euro, Livre Sterling et Franc Suisse) face au Dinar Algérien

Parmi les principales monnaies Européennes utilisées en Algérie figurent l’Euro (EUR), la Livre Sterling (GBP) et le Franc Suisse (CHF).

Tout d’abord, l’Euro (EUR) est fréquemment employé en Algérie et sur le continent Africain en général.

Sa valeur sur le marché interbancaire des devises est actuellement en hausse, puisqu’à l’achat, 1 EUR coûterait 153.03 DZD ; et à la vente, il coûterait 153.11 DZD. Alors qu’hier, elle valait environ 152 DZD. Cependant, concernant son prix sur le marché noir, 1 EUR s’élève jusqu’à 212.50 DZD à l’achat ; et à 214 DZD à la vente.

Ensuite, la Livre Sterling (GBP) est la monnaie officielle du Royaume-Uni. Sur le sol Algérien, elle fait partie des devises les plus chères sur le marché interbancaire officiel, parce que son cours à l’achat est de 180.51 DZD et à la vente, elle vaut 180.60 DZD. Sur le marché parallèle, la GBP équivaut à 256 DZD au square à l’achat ; et 259 DZD au square à la vente.

Enfin, le Franc Suisse (CHF) coûte environ 145.90 DZD à l’achat et 146.02 DZD à la vente sur le marché officiel. Par contre, son taux à la vente sur le marché noir s’élève jusqu’à 203.50 DZD.

La cotation commerciale du Dirham Emirati et du Dirham Marocain face au Dinar Algérien

Les Dirhams ont également cours légal en Algérie. Cependant, ces monnaies ont une cotation différente. Pour le Dirham Emirati, sur le marché officiel, il peut être acheté jusqu’à 39.61 DZD, et vendu à 39.62 DZD, en ce jour. Sur le marché parallèle, sa valeur à la vente est de 54.50 DZD.

Quant au Dirham Marocain, celui-ci est proposé à 14.49 DZD tant à l’achat qu’à la vente, par la banque centrale Algérienne. Sur le marché parallèle, son cours à la vente est de 20 DZD.

Le cours de change du Dinar Tunisien et du Riyal Saoudien sur le marché des devises

Ce 19 mai 2022, sur le marché officiel, l’achat d’un Dinar Tunisien (TND) est possible pour la modique somme de 47.27 DZD, et il se vendrait à 47.75 DZD. Sur le marché parallèle, par contre, il peut être vendu à 70.50 DZD.

En ce qui concerne le Riyal Saoudien, sur le marché interbancaire, son coût à l’achat et à la vente est de 38.79 DZD. Cependant, le Riyal Saoudien peut être vendu jusqu’à 53 DZD sur le marché noir.