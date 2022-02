Taylor Ward dévoile les premières photos de son bébé avec Riyad Mahrez

Après l’annonce de la grossesse de Taylor Ward sur les réseaux sociaux, la jeune femme continue à surprendre la toile. Comme elle aime partager ses meilleurs moments avec ses abonnés, elle n’hésite pas à partager les premières photos de son futur bébé.

L’épouse du footballeur algérien au summum du bonheur

Le couple Riyad Mahrez et Taylor Ward continue à surprendre ses abonnés depuis l’annonce de l’heureux évènement. À l’évidence, la femme du capitaine des Fennecs révèle à chaque occasion tous les détails croustillants concernant le bébé.

Pour rappel, les tourtereaux vivent une expérience amoureuse unique. Le bonheur s’est affiché sur le visage de la belle blonde depuis que son prince charmant lui a demandé en mariage. Puis, les âmes sœurs se sont dit oui pendant une cérémonie religieuse devant un nombre limité d’invités.

Il y a quelques jours, ils ont confirmé la bonne nouvelle sur le bébé avec une preuve à l’appui. À la surprise de tous, la belle blonde a publié les premières photos du bébé lors de son rendez-vous chez le médecin le 18 février 2022.

Des pluies de félicitations adressées aux futurs parents

Taylor Ward a décidé d’annoncer l’évènement en réunissant toute sa famille. D’ailleurs, la nouvelle a fait réagir plus d’un. Effectivement, sa maman, Dawn Ward, une actrice de The Real Housewives of Cheshire, n’a pas caché son bonheur.

Ce faisant, elle a adressé ses félicitations aux deux tourtereaux. Émue, elle n’a pas hésité à montrer sa joie pour sa fille qui deviendra bientôt maman. Elle est également heureuse d’avoir un deuxième petit-enfant dans la famille, a-t-elle avoué.

Aussi, la sœur de Riyad a félicité le couple, tout comme Nabilla et d’autres célébrités d’ailleurs.