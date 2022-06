Taylor Ward, la femme de Mahrez, révèle le prénom de leur future fille

La femme de l’Algérien Riyad Mahrez, Taylor Ward fait des révélations sur le prénom de sa fille. Une nouvelle qui raffole ses fanatiques sur la toile depuis quelques temps. En effet, l’accouchement de Taylor Ward sera pour bientôt. Découvrez tous les détails dans la suite !

Taylor Ward se confie sur le prénom de sa fille

L’étoile flambante de l’Equipe Nationale Algérienne et sa femme, Taylor Ward seront bientôt des parents. Une nouvelle très attendue de la part de leur fanatique qui ne cesse de les suivre sur les réseaux sociaux.

En effet, la venue de la première fille de Taylor Ward sera pour d’ici quelques semaines. Elle ne cesse de montrer sa baby bump sur les réseaux sociaux qui est, on ne peut plus clair, très avancé ! Et récemment, la jolie blondinette a confié des détails sur sa toute première expérience pré-maternité.

Pour cette fois-ci, Taylor Ward, outre le fait de montrer des photos de son ventre tout rond, révèle des détails sur le petit nom de son tant attendu bébé. C’est une évidence pour chaque parent qui va accueillir pour la toute première fois leur premier bébé.

Et les deux futurs parents sont assez impatients pour cette première expérience. Taylor Ward a affirmé qu’ils ont déjà une idée en tête. « Nous avons un prénom favori » souligna la belle dulcinée britannique sans avoir donné plus de détails sur le sujet.

Le nom de leur premier bébé, les deux tourtereaux encore indécis !

Le grand jour approche à grands pas ! D’ici quelques semaines, le modèle britannique et le capitaine des fennecs accueilleront leur premier bout d’amour. Les abonnés qui attendent la grande nouvelle avec impatience se demandent le prénom de la petite championne.

Pour leur part, les deux tourtereaux ont déjà une idée en tête pour le prénom de leur future fille, mais reste cependant dans l’indécis.

Il faut savoir que le choix du prénom d’un bébé n’est pas toujours si évident. Ce n’est pas quelque chose qui se décide à la légère. Les deux futurs parents ont décidé d’attendre la venue du bébé avant de se décider définitivement de son prénom.