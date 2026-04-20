Tebboune annonce l’inauguration de la ligne Alger-Tamanrasset pour 2028, un projet ambitieux qui promet de transformer le transport en Algérie

Tebboune annonce l'inauguration de la ligne Alger-Tamanrasset pour 2028, un projet ambitieux qui promet de transformer le transport en Algérie.

Lors d’une récente réunion du Conseil des ministres, le président Abdelmadjid Tebboune a abordé plusieurs sujets cruciaux pour l’Algérie.

De la préparation des examens scolaires à la mobilisation des jeunes pour les élections législatives, en passant par le développement de projets d’infrastructure et la diversification économique, découvrez les principales orientations définies lors de cette rencontre.

Un conseil des ministres riche en annonces

Le président Abdelmadjid Tebboune a présidé le 19 avril une réunion du Conseil des ministres, au cours de laquelle plusieurs sujets ont été abordés.


Parmi eux, la préparation des examens scolaires officiels, l’engagement des jeunes pour les prochaines élections législatives et le suivi de divers projets d’infrastructure, dont la ligne ferroviaire du Sud et la ligne minière Bled El Hadba-Oued El Kebrit.

Le président a également félicité la ministre de la Culture et des Arts pour ses efforts, ainsi que les nouveaux ministres des Mines et de l’Hydraulique pour leur prise de fonctions. Ces derniers ont reçu des orientations et des priorités pour leurs secteurs respectifs.

Le secteur minier, un générateur de richesse

Le président Tebboune a souligné l’importance du secteur minier dans la diversification économique du pays.

Il envisage de faire de ce secteur un générateur de richesse et de rompre avec la dépendance aux hydrocarbures.

Le nouveau ministre des Mines a été chargé d’atteindre l’étape de l’exportation du phosphate d’ici mars 2027, notamment grâce à l’achèvement des travaux du quai minéralier à Annaba.

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Assurer une sécurité hydrique à long terme

Quant au secteur de l’Hydraulique, le président a demandé au nouveau ministre de préparer un plan de gestion pour assurer une sécurité hydrique à long terme.

Parallèlement, il a ordonné le lancement immédiat des travaux de création d’unités de traitement des matières premières de la mine du phosphate de Bled El Hadba.

Une ligne ferroviaire révolutionnaire pour 2028

Le projet de la ligne ferroviaire Alger-Laghouat-Ghardaïa-El Menia-In Salah-Tamanrasset, prévu pour fin 2028, est un enjeu majeur pour l’Algérie.

Cette infrastructure permettra de transformer le transport dans le pays, en facilitant les déplacements et en stimulant l’économie locale.


Par ailleurs, le président a ordonné de renforcer le partenariat algéro-chinois dans la construction et le dragage des ports.

Il a également demandé une étude de faisabilité pour la création d’un secrétariat d’Etat chargé des énergies renouvelables.

Enfin, le Conseil des ministres s’est dit satisfait des préparatifs des examens scolaires officiels et le président a appelé à soutenir la participation des jeunes dans l’édification nationale.

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Mehdi Moussaïd

Écrit par Mehdi Moussaïd

Journaliste indépendant spécialisé dans l’économie, l’énergie et le développement industriel en Algérie. Les articles de Mehdi explorent les grandes tendances économiques, les stratégies des entreprises publiques et privées, ainsi que les enjeux liés aux transports, à l’innovation et à la transition énergétique.