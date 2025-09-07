Tebboune annonce une nouvelle liaison aérienne vers une métropole africaine : Découvrez laquelle

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a récemment fait une annonce qui va ravir les voyageurs et renforcer les liens entre l’Algérie et une autre grande métropole africaine. En effet, une nouvelle liaison aérienne est sur le point d’être inaugurée.

Cette décision stratégique s’inscrit dans la volonté de l’Algérie de consolider sa présence sur le continent africain et de faciliter les échanges commerciaux et culturels. Mais quelle est donc cette ville africaine qui sera bientôt plus accessible aux Algériens ?

Restez avec nous pour découvrir tous les détails de cette grande nouveauté dans le domaine du transport aérien.

Une nouvelle ligne aérienne directe Alger-N’Djamena annoncée par le président algérien

Abdelmadjid Tebboune, le président de l’Algérie, a récemment déclaré l’établissement d’une liaison aérienne directe entre Alger et N’Djamena, la capitale du Tchad. Cette annonce a été faite lors de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), qui se tient à Alger du 4 au 10 septembre.

Le président a souligné l’importance de cette nouvelle route pour renforcer les liens économiques et humains entre les deux nations. Il a également insisté sur le fait que cette liaison devrait être une priorité pour Air Algérie, la compagnie aérienne nationale.

Cette décision s’inscrit dans le cadre des efforts de l’Algérie pour faciliter les échanges commerciaux et les déplacements entre les deux capitales, tout en renforçant son intégration dans la dynamique continentale africaine.

Renforcement des liens économiques et facilitation des échanges grâce à la nouvelle ligne aérienne

La mise en place de cette liaison aérienne directe entre Alger et N’Djamena vise principalement à renforcer les relations économiques et humaines entre l’Algérie et le Tchad. Elle facilitera également les échanges commerciaux et les déplacements entre les deux pays, contribuant ainsi à une meilleure intégration de l’Algérie dans la dynamique africaine.

De plus, N’Djamena servira d’escale pour les voyages vers Abuja au Nigeria et Johannesburg en Afrique du Sud, ce qui pourrait stimuler davantage le commerce et le tourisme. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une stratégie plus large visant à renforcer les corridors de transport entre l’Afrique du Nord et le Sahel.

Le président algérien annonce d’autres initiatives pour renforcer l’engagement de l’Algérie en Afrique

Dans le cadre de la Foire commerciale intra-africaine, le président Tebboune a également annoncé d’autres mesures visant à renforcer l’engagement économique et diplomatique de l’Algérie en Afrique. Parmi ces initiatives, il a ordonné la mise à disposition d’un port dédié à l’exportation du ciment, soulignant ainsi l’importance de la logistique dans le soutien aux exportations.

De plus, le président a exprimé son soutien aux start-up algériennes spécialisées dans les réactifs médicaux, mettant en avant leur capacité à répondre aux besoins du marché national. Ces annonces s’inscrivent dans une stratégie plus large visant à renforcer la présence de l’Algérie sur le continent africain.