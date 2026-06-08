Tebboune appelle à renforcer les contrôles sur les importations de moutons cet été

Lors de la récente réunion du Conseil des ministres, le président Abdelmadjid Tebboune a abordé des sujets clés pour le développement du pays.

Des projets ferroviaires stratégiques aux préparatifs de la saison estivale, en passant par le contrôle des produits de consommation, chaque décision vise à renforcer les infrastructures et améliorer la qualité de vie des citoyens.

Projets ferroviaires stratégiques : un levier pour le développement économique

Lors de la réunion du Conseil des ministres, le président Abdelmadjid Tebboune a mis en avant l’importance des projets ferroviaires stratégiques, notamment grâce à la collaboration avec le partenaire chinois.

La ligne minière Béchar-Tindouf-Gara Djebilet est particulièrement saluée pour son potentiel à stimuler l’économie nationale.

En parallèle, la ligne Est Djebel Onk-Bled El Hadba-Tébessa jusqu’à Annaba est perçue comme un catalyseur pour l’industrialisation du pays.

Ces projets visent à renforcer les infrastructures et à dynamiser le secteur industriel, contribuant ainsi au développement économique de l’Algérie.

Préparatifs de la saison estivale : garantir une expérience optimale

Pour assurer une saison estivale réussie, le président Tebboune a souligné l’importance d’un suivi rigoureux des mesures mises en place.

La gratuité des plages est essentielle pour préserver la tranquillité des familles et éviter les désagréments récurrents.

En outre, la lutte contre l’appropriation illégale des plages est cruciale, avec des actions fermes des autorités pour éradiquer ce phénomène.

La création de plages dédiées aux loisirs nautiques motorisés vise à réduire les accidents, améliorant ainsi l’expérience des citoyens et stimulant le tourisme local.

Renforcer les contrôles : une priorité pour la sécurité alimentaire

Le président Abdelmadjid Tebboune a ordonné le renforcement des contrôles sur les importations de moutons et autres produits de consommation.

Pour ce faire, des laboratoires seront installés dans les ports et aéroports afin de réaliser des analyses approfondies. Ces mesures visent à lutter efficacement contre la fraude et à garantir la qualité des produits.

La mise en place de ces infrastructures est cruciale pour assurer la sécurité alimentaire de la population.

En identifiant rapidement les produits non conformes, ces contrôles protègent les consommateurs et renforcent la confiance dans le marché national.