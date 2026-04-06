Tebboune donne le coup d’envoi pour les législatives de 2026, un rendez-vous électoral attendu en Algérie

Les élections législatives en Algérie sont prévues pour le 2 juillet 2026, suite à la signature du décret présidentiel nº 26-145 par Abdelmadjid Tebboune.

Ces élections visent à renouveler l’Assemblée populaire nationale (APN). Une révision exceptionnelle des listes électorales est également annoncée.

Le décret présidentiel autorise les législatives de 2026

Abdelmadjid Tebboune, le président algérien, a approuvé un décret pour la convocation du corps électoral le 2 juillet 2026. Cette décision vise à préparer l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale (APN).

✅Le président Abdelmadjid #Tebboune a signé un décret présidentiel portant convocation du corps électoral en vue de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.🗳️🇩🇿

✅Les élections législatives sont programmées pour le jeudi 2 juillet 2026. pic.twitter.com/qAnEIqpjUQ — بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) April 5, 2026



Le décret en question, numéroté 26-145 et daté du 4 avril 2026, a été officiellement publié dans le Journal officiel nº 24. Il marque ainsi le début du processus électoral pour les législatives de 2026.

Les enjeux des élections législatives de 2026

Ces élections ont pour but principal d’élire les membres de l’Assemblée populaire nationale (APN). C’est une étape cruciale dans le processus démocratique algérien, car elle permet aux citoyens de choisir leurs représentants au sein du pouvoir législatif.

En outre, ces élections sont un baromètre de la santé démocratique du pays. Elles offrent une occasion unique d’évaluer l’engagement des citoyens envers le processus démocratique et leur confiance dans les institutions politiques.

Révision exceptionnelle des listes électorales : un processus crucial

La révision exceptionnelle des listes électorales, prévue du 12 au 26 avril 2026, est une étape essentielle pour garantir la transparence et l’équité des élections législatives.

Elle permet de mettre à jour les informations des électeurs, d’inscrire les nouveaux votants et de supprimer ceux qui ne sont plus éligibles.

Ce processus se déroulera sous la supervision de l’autorité électorale indépendante, assurant ainsi son impartialité. Les citoyens sont donc invités à participer activement à cette révision pour s’assurer que leur droit de vote est bien pris en compte.