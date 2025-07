Tebboune et Macron discutent des relations Algérie-France lors d’un appel téléphonique

Dans un récent échange téléphonique, le président algérien Abdelmadjid Tebboune et son homologue français Emmanuel Macron ont abordé la question des relations bilatérales entre l’Algérie et la France. Cette conversation intervient dans un contexte où les liens entre les deux nations sont marqués par une histoire complexe et souvent tendue. Cet article se propose d’examiner en détail les points discutés lors de cet appel et d’analyser les implications potentielles pour l’avenir des relations franco-algériennes. Restez avec nous pour découvrir les dernières avancées dans ce dialogue crucial entre deux pays intimement liés par l’histoire et la géopolitique.

Macron adresse ses vœux de prospérité à Tebboune lors d’un appel téléphonique

Lundi dernier, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a eu un échange téléphonique avec son homologue français Emmanuel Macron. Au cours de cet appel, Macron a exprimé ses meilleurs vœux de succès et de prospérité à Tebboune et au peuple algérien à l’occasion de l’Aïd El-Fitr. Les deux dirigeants ont également discuté de la reprise imminente de la coopération sécuritaire entre leurs pays respectifs et du travail en cours de la commission mixte des historiens, selon un communiqué de la Présidence de la République.

Discussion sur la relation bilatérale et les tensions récentes

Les deux chefs d’État ont abordé de manière franche et amicale l’état des relations bilatérales et les tensions récentes. Ils ont exprimé leur volonté commune de renouer le dialogue, en s’appuyant sur la Déclaration d’Alger d’août 2022 qui avait conduit à des avancées mémorielles significatives. Ils ont également convenu de la nécessité de reprendre sans délai la coopération sécuritaire entre leurs pays et de poursuivre le travail de la commission mixte des historiens franco-algériens.

Reprise des travaux de la commission mixte des historiens franco-algériens

Après la Déclaration d’Alger en août 2022, plusieurs gestes mémoriels forts ont été réalisés, dont la création de la commission mixte des historiens franco-algériens. Cette commission, qui a pour mission d’examiner et de faire la lumière sur l’histoire commune des deux pays, reprendra ses travaux prochainement en France. Les conclusions de cette commission seront présentées aux deux chefs d’État avant l’été 2025, dans le cadre du renouveau du dialogue entre les deux nations.