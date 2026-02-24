Tebboune fait bouger les lignes : un nouveau visage à la tête de la Banque d’Algérie

Abdelmadjid Tebboune, président de la République d’Algérie, a nommé Mohamed Lamine Lebbou gouverneur de la Banque d’Algérie le 23 février.

Cette décision, annoncée lors du Conseil des ministres, fait suite à l’intérim de Mouatassem Boudiaf et au départ de Salah Eddine Taleb en janvier dernier.

Ancien directeur général de BEA International Bank, Lebbou possède une solide expérience dans le secteur bancaire algérien.

Un changement de cap à la Banque d’Algérie : l’arrivée de Mohamed Lamine Lebbou

Le 23 février dernier, un nouveau chapitre s’est ouvert pour la Banque d’Algérie avec la nomination de Mohamed Lamine Lebbou en tant que gouverneur.

Cette décision a été officialisée lors d’une réunion du Conseil des ministres, marquant une nouvelle étape dans l’évolution de l’institution financière.

Ce changement intervient après une période d’intérim assurée par Mouatassem Boudiaf, suite au départ de Salah Eddine Taleb le 4 janvier 2026.

Ce dernier avait quitté ses fonctions dans un contexte de crise liée à une note sur les dépôts en espèces sur les comptes commerciaux.

Le parcours professionnel de Mohamed Lamine Lebbou

Avant sa nomination à la tête de la Banque d’Algérie, Mohamed Lamine Lebbou a occupé le poste de directeur général de BEA International Bank.

Son expérience dans le secteur bancaire est riche et variée. Il a débuté sa carrière chez BNP Paribas El Djazaïr, puis a enseigné à l’Université Badji Mokhtar d’Annaba.

Il a ensuite dirigé Icosia et présidé le conseil d’administration de Algerian Qatari Steel (AQS). Avant de rejoindre la Banque nationale d’Algérie (BNA), il a été président du conseil d’administration de la Banque algérienne du commerce extérieur en Suisse et de ABS Bank au Sénégal. Il a également exercé comme consultant avant de prendre les rênes de la BEA International Bank.

Une formation académique solide au service de la Banque d’Algérie

Mohamed Lamine Lebbou est doté d’une solide formation académique. Il est titulaire d’une licence en sciences de gestion, option finances, obtenue à l’Université Badji Mokhtar d’Annaba.

Cette première étape lui a permis d’acquérir des connaissances fondamentales dans le domaine financier.

Son parcours universitaire s’est poursuivi en France, où il a décroché une maîtrise en économie industrielle et un DEA en analyse économique des organisations à l’Université Lumière Lyon 2.

Ces diplômes attestent de sa capacité à comprendre et à analyser les enjeux économiques complexes, compétences essentielles pour son nouveau rôle à la tête de la Banque d’Algérie.