Tebboune fixe un ultimatum pour les vieux bus, les chauffeurs s’inquiètent pour leur avenir

Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a récemment pris une décision majeure concernant le parc national de bus.

Cette initiative vise à moderniser le transport public en Algérie, suite à un tragique accident qui a mis en lumière la nécessité de renouveler les véhicules en circulation.

Retrait des vieux bus : une décision nécessaire

Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a décidé de retirer les bus de plus de 25 ans du parc national dans un délai de trois mois.

🔴🔴 مجلس الوزراء: رئيس الجمهورية يأمر وزير الداخلية والنقل بسحب الحافلات التي تجاوز عمرها 25 سنة من الحظيرة الوطنية 🔴🔴 مجلس الوزراء: سحب الحافلات التي تجاوز عمرها 25 سنة ينبغي أن يكون خلال مهلة أقصاها ثلاثة شهر pic.twitter.com/2rMY69P9dZ — Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) May 3, 2026



Cette décision fait suite à l’accident tragique du 15 août 2025, où un bus est tombé dans l’Oued El Harrach à Alger, causant 18 morts et 25 blessés.

Selon l’ancien ministre des Transports, Saïd Sayoud, plus de 84.000 bus sont concernés par cette mesure. Le renouvellement du parc de transport vise à améliorer la sécurité et à prévenir de tels drames à l’avenir.

Inquiétudes et conséquences pour les chauffeurs de bus

Face à l’ultimatum du président Tebboune, les chauffeurs de bus expriment de vives inquiétudes quant à leur avenir professionnel.

Le retrait des véhicules de plus de 25 ans pourrait entraîner la perte d’emploi pour de nombreux conducteurs, dont les moyens de subsistance dépendent de ces bus.

La fermeture de l’entreprise de transport impliquée dans l’accident d’Oued El Harrach, décidée par le tribunal de Dar El Beïda, aggrave encore la situation.

Les peines de prison infligées au propriétaire, au chauffeur, au contrôleur technique et au receveur soulignent la gravité des conséquences judiciaires.

La décision de retirer les vieux bus, bien qu’elle vise à renforcer la sécurité, laisse les chauffeurs dans l’incertitude.

Sans alternative immédiate, ces professionnels risquent de se retrouver sans emploi, ce qui pourrait avoir des répercussions économiques et sociales importantes.

Le renouvellement du parc de bus est crucial, mais il est essentiel d’accompagner les chauffeurs dans cette transition pour éviter une crise sociale.

Importation de nouveaux bus : un souffle d’espoir

L’Algérie a amorcé le renouvellement de son parc de bus en important des véhicules modernes de Chine et d’Allemagne.

Les villes d’Alger, Oran, Annaba et Constantine ont déjà accueilli ces nouveaux bus, marquant un tournant dans le transport public. Cette initiative vise à améliorer la sécurité et le confort des passagers.

Parallèlement, des mesures d’indemnisation ont été mises en place pour les victimes de l’accident tragique d’Oued El Harrach.

Les dommages matériels sont couverts, et des indemnités financières sont prévues pour le préjudice moral, assurant ainsi un soutien aux familles touchées.