Tebboune inaugure une nouvelle ère de transport avec la ligne ferroviaire Gara Djebilet-Tindouf-Béchar de 950 km

Tebboune inaugure une nouvelle ère de transport avec la ligne ferroviaire Gara Djebilet-Tindouf-Béchar de 950 km

Découvrez l’inauguration historique de la nouvelle ligne ferroviaire minière Ouest en Algérie, reliant Gara Djebilet à Tindouf et Béchar.

Une réalisation majeure qui marque le début d’un projet national structurant pour la région du Grand Sud, saluée par le président Abdelmadjid Tebboune.

Inauguration historique de la ligne ferroviaire Gara Djebilet-Tindouf-Béchar

Le président Abdelmadjid Tebboune a inauguré dimanche la nouvelle ligne ferroviaire reliant Gara Djebilet, Tindouf et Béchar.


Cette voie ferrée s’étend sur une distance impressionnante de 950 km. L’événement a été marqué par l’arrivée du premier train de voyageurs en provenance de Tindouf à la gare de Béchar, accueilli personnellement par le président.

Cette inauguration historique est un jalon important pour le développement des infrastructures de transport en Algérie.

Le président Tebboune a salué les efforts de tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet d’envergure, soulignant son importance stratégique pour l’économie nationale.

La première cargaison : un minerai de fer précieux

Le premier train à circuler sur cette nouvelle ligne a transporté du minerai de fer extrait de la mine de Gara Djebilet.


Cette cargaison symbolise l’exploitation des richesses naturelles de la région, contribuant ainsi à l’économie locale.

A lire aussi :  Air Algérie dévoile une nouvelle grille tarifaire pour ses vols vers Johannesburg depuis les grandes villes européennes

Au niveau national, ce minerai de fer est une ressource stratégique pour l’Algérie. Son transport par le biais de cette ligne ferroviaire marque le début d’une nouvelle ère pour l’industrie minière du pays.

Un projet national structurant pour le Grand Sud algérien

Le président Tebboune a souligné l’importance de cette ligne ferroviaire pour la région du Grand Sud.

Il a déclaré que ce projet transformera à court terme la région et contribuera à l’exploitation des richesses de Gara Djebilet.


Cette initiative s’inscrit dans les objectifs économiques nationaux visant à exploiter les ressources naturelles du pays.

Il a également exprimé sa gratitude envers les travailleurs, les compétences, les cadres dirigeants et les amis chinois pour leur contribution à cette réalisation historique accomplie en 20 mois.

Ce projet est un exemple de coopération internationale réussie et de développement durable pour l’Algérie.

Partager cet article sur
FacebookWhatsAppXLinkedIn
Mehdi Moussaïd

Écrit par Mehdi Moussaïd

Journaliste indépendant spécialisé dans l’économie, l’énergie et le développement industriel en Algérie. Les articles de Mehdi explorent les grandes tendances économiques, les stratégies des entreprises publiques et privées, ainsi que les enjeux liés aux transports, à l’innovation et à la transition énergétique.