Tebboune libère 5.000 détenus, une décision qui bouleverse des milliers de familles

Le président Abdelmadjid Tebboune a récemment signé un décret présidentiel introduisant des mesures de grâce pour certains détenus.

Ces mesures concernent près de 5.000 détenus ayant réussi des examens académiques ou obtenu des diplômes professionnels pour l’année scolaire 2025-2026, selon un communiqué de la Présidence de la République.

Un décret présidentiel qui change tout

Le président Abdelmadjid Tebboune a récemment signé un décret présidentiel crucial, introduisant des mesures de grâce pour certains détenus.

Ce décret, annoncé par un communiqué de la Présidence de la République, vise à récompenser les détenus ayant réussi leurs examens du Brevet d’enseignement moyen (BEM) et du Baccalauréat, ainsi que ceux ayant obtenu un diplôme dans divers modes de formation professionnelle pour l’année scolaire 2025-2026.

الرئيس الجزائري #عبد_المجيد_تبون يوقع مرسوما رئاسيا يقضي بالعفو عن المحبوسين الناجحين في شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا وكذا المتحصلون على شهادات النجاح في أحد أنماط التكوين المهني والحرفي المختلفة، خلال السنة الدراسية 2025-2026 pic.twitter.com/qWd1s21k3T — AL24news – قناة الجزائر الدولية (@AL24newschannel) July 22, 2026



Près de 5.000 détenus, issus de différentes catégories et formations, bénéficieront de cette grâce présidentielle.

Cette initiative souligne l’engagement du gouvernement envers l’éducation et la réhabilitation, offrant une seconde chance à ceux qui ont démontré leur volonté de se réintégrer dans la société.

Les bénéficiaires de la grâce présidentielle

Les mesures de grâce présidentielle s’adressent à environ 5.000 détenus, répartis en diverses catégories.

Parmi eux, on trouve ceux qui ont réussi les examens du Brevet d’enseignement moyen (BEM) et du Baccalauréat, ainsi que ceux ayant obtenu un diplôme dans les différents modes de formation professionnelle et des métiers pour l’année scolaire 2025-2026.

Elle offre une opportunité de réintégration sociale à ceux qui ont montré leur détermination à s’améliorer et à contribuer positivement à la société.

Un impact sociétal majeur

La libération de près de 5.000 détenus grâce à ces mesures de grâce présidentielle aura un impact significatif sur les familles concernées. Pour beaucoup, c’est une occasion de renouer des liens familiaux et de reconstruire une vie ensemble, après une période de séparation souvent éprouvante.

Sur le plan sociétal, cette décision pourrait également influencer positivement la perception de la réhabilitation des détenus.

En offrant une seconde chance à ceux qui ont fait preuve de détermination, le gouvernement renforce l’idée que l’éducation et la réinsertion sont des piliers essentiels pour une société plus inclusive et harmonieuse.