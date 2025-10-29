Tebboune orchestre un remaniement partiel des walis, une nouvelle dynamique en perspective ?

Le président Abdelmadjid Tebboune a récemment orchestré un mouvement partiel au sein des walis et walis délégués, en conformité avec l’article 92 de la Constitution.

Ce remaniement a entraîné le départ de certains, comme Mustapha Koreich et Mahfoud Bouzertit, et l’arrivée de nouveaux visages à des postes clés.

🔴محمد بن مالك من…



Ce mouvement, qui s’inscrit dans le cadre de l’article 92 de la Constitution, a été annoncé par un communiqué de la Présidence de la République. Parmi les changements notables, on note la fin des fonctions de M. Mustapha Koreich, wali de la wilaya de Mila.

Plusieurs walis ont été mutés à des postes similaires, notamment Foudil Douifi, Mohamed Benmalek, Houria Aggoune, Samir Chibani, Ali Moulay, Abdelkrim Lamouri, Brahim Ouchene, Fayçal Amrouche et Djamel Hashas.

9 Walis concernés Neuf walis ont été mutés ou nommés à de nouvelles fonctions dans le cadre du mouvement partiel.

De nouveaux walis et walis délégués ont également été nommés, comme Noureddine Refsa, Amine Benchaoulia et Benahmed Riadh. Enfin, Mahfoud Bouzertit, wali délégué de la circonscription administrative de Chéraga, a vu ses fonctions prendre fin.

Mutations et nominations marquantes

Le remaniement a vu plusieurs walis mutés à des postes similaires. Foudil Douifi est passé de la wilaya de Laghouat à celle d’Adrar, tandis que Mohamed Benmalek a été transféré de Batna à Laghouat.

Houria Aggoune, Samir Chibani, Ali Moulay, Abdelkrim Lamouri, Brahim Ouchene, Fayçal Amrouche et Djamel Hashas ont également changé de wilayas.

Les nouveaux visages de la dynamique

Le président Tebboune a introduit de nouvelles figures dans le paysage administratif. Noureddine Refsa, Amine Benchaoulia et Benahmed Riadh ont été nommés walis de différentes wilayas, marquant ainsi une nouvelle étape dans leur carrière.

On sent une volonté de donner la chance à une nouvelle génération de responsables. C’est une bonne chose si cela permet plus d’efficacité sur le terrain et une meilleure écoute des citoyens.

Djamel, 42 ans, fonctionnaire à Alger

En outre, plusieurs walis délégués ont également été nommés. Parmi eux, Abdelfattah Benguergoura, Mahrez Mameri, Zidi Abdelmalek, Zougari Nacer, Boudjezza Djamal, Amrani Attal, Benbaba Ali Abdelkrim et Khalfaoui Hamid.

Ces nominations renforcent la volonté du président de rajeunir et de dynamiser l’administration locale.