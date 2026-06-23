Tebboune ouvre la Foire d’Alger, un événement qui rassemble et inspire

La 57e édition de la Foire internationale d’Alger, inaugurée par le président Abdelmadjid Tebboune, met en avant le thème « Confiance et stabilité pour une croissance durable ».

Avec 781 exposants de 36 pays, cet événement majeur se déroule du 22 au 27 juin 2026 au Palais des expositions des Pins Maritimes à Alger.

Tebboune inaugure la 57e édition de la FIA : Confiance et stabilité pour une croissance durable

Le président Abdelmadjid Tebboune a inauguré la 57e édition de la Foire internationale d’Alger, marquée par le thème « Confiance et stabilité pour une croissance durable ».

Monsieur le Président de la République @TebbouneAmadjid a inauguré la 57e édition de la Foire Internationale d’Alger #FIA2026 🇩🇿, placée sous le thème « Confiance et stabilité pour une croissance durable ». #Algérie #AlgiersInternationalFair pic.twitter.com/1LXN91tceG — Ambassade d’Algérie en France سفارة الجزائر بفرنسا (@ambalgerieparis) June 22, 2026



Ce thème est crucial dans le contexte actuel, car il souligne l’importance de la stabilité économique pour favoriser un développement soutenu.

L’événement, organisé par le ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, rassemble des opérateurs économiques nationaux et internationaux, renforçant ainsi les partenariats et les investissements.

Le ministère joue un rôle clé dans la coordination de cet événement majeur, qui vise à promouvoir la production nationale et à attirer des investissements étrangers.

La foire offre une plateforme pour explorer de nouvelles opportunités économiques, reflétant le dynamisme et la résilience de l’économie algérienne.

Pourquoi l’Espagne est-elle l’invitée d’honneur ?

L’Espagne a été choisie comme invitée d’honneur de cette édition de la FIA en raison de ses liens économiques solides avec l’Algérie et de sa participation active à travers de nombreuses entreprises.

Cette collaboration vise à renforcer les relations économiques bilatérales, ouvrant la voie à de nouveaux partenariats et investissements. La visite du président Tebboune aux stands espagnols souligne l’importance de cette coopération.

En outre, la présence de l’Espagne aux côtés d’autres pays participants, tels que le Tchad, la Tunisie et le Sultanat d’Oman, met en lumière la diversité des échanges économiques.

Ces interactions internationales favorisent le développement économique et l’innovation, tout en renforçant la position de l’Algérie sur la scène mondiale.

Une vitrine de la croissance économique algérienne

La Foire internationale d’Alger met en avant des secteurs en pleine expansion tels que les matériaux de construction, l’électroménager, l’agroalimentaire, les produits cosmétiques et l’industrie pharmaceutique.

Ces secteurs jouent un rôle crucial dans la réduction de la dépendance aux importations, avec des taux de couverture nationale atteignant 50% à 80%. Certains produits ont même atteint l’autosuffisance totale.

Avec une superficie de 35 347 m², la foire accueille 781 exposants, dont 579 nationaux. La répartition sectorielle montre une forte présence des industries électriques et électroménagères, occupant 6 357 m², illustrant l’orientation vers l’exportation et le dynamisme économique du pays.