Tebboune, président algérien, déclare la guerre à la bureaucratie qui étouffe le secteur agricole

Lors d’une récente réunion du Conseil des ministres, le président Abdelmadjid Tebboune a abordé plusieurs sujets cruciaux pour l’Algérie.

De la justice militaire à l’agriculture, en passant par les projets culturels et éducatifs, découvrez les principales orientations et décisions prises par le chef de l’État pour façonner l’avenir du pays.

Réunion cruciale du Conseil des ministres : quels enjeux ?

Le président Abdelmadjid Tebboune a présidé une réunion importante du Conseil des ministres le lundi 23 février. Cette réunion était principalement consacrée au projet de loi concernant la justice militaire.

D’autres sujets ont également été abordés, notamment le suivi de la réalisation du projet de la ligne ferroviaire minière Bled El Hadba-Oued Kebrit-Port d’Annaba, la mécanisation agricole, la rentrée professionnelle de la session de février 2026 et les préparatifs pour le mois sacré de Ramadhan.

Concernant la mécanisation agricole, le président Tebboune a souligné l’importance du travail sur le terrain et la nécessité de mettre fin à la bureaucratie dans le secteur agricole.

Il a également demandé la mise en place de coopératives agricoles pour la location de différents engins agricoles, en fonction des superficies cultivées dans chaque wilaya.

L’urgence d’éliminer la bureaucratie dans le secteur agricole

Il a également insisté sur la mise en place de coopératives agricoles, relevant du groupe Agrodiv, pour gérer la location d’engins agricoles.

Ces coopératives seront au service des agriculteurs à travers le pays, visant à augmenter le rendement de la production agricole.

Coopératives agricoles : une solution pour augmenter le rendement ?

Le Premier ministre a été chargé d’élaborer une loi encadrant ces coopératives, soulignant l’urgence d’installer ces structures avant la prochaine saison de moisson.