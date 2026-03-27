Tebboune rassure l’Italie et l’Europe : l’Algérie reste un allié solide dans le secteur du gaz.

Lors d’une déclaration conjointe à Alger, le président algérien Abdelmadjid Tebboune et la présidente du Conseil des ministres italien Giorgia Meloni ont réaffirmé l’importance stratégique de leur partenariat multisectoriel.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la visite de travail et d’amitié de Meloni en Algérie, où divers sujets ont été abordés, allant de la coopération économique à la sécurité régionale.

Rencontre au sommet : Tebboune et Meloni, une alliance renforcée

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a récemment accueilli Giorgia Meloni, la présidente du Conseil des ministres italien, lors d’une visite de travail et d’amitié en Algérie. Cette rencontre a permis aux deux dirigeants de faire le point sur l’état des relations bilatérales entre leurs pays respectifs.

Ils ont exprimé leur satisfaction quant à la coopération fructueuse qui s’est développée ces dernières années, soulignant ainsi le renforcement de cette alliance stratégique. Cette rencontre témoigne de l’importance que les deux nations accordent à leur partenariat multisectoriel.

Un partenariat stratégique en matière d’énergie

Les discussions entre Tebboune et Meloni ont mis en lumière le caractère stratégique de leur partenariat multisectoriel, notamment dans le domaine de l’énergie.

Les deux dirigeants ont souligné l’importance de la sécurité des approvisionnements et de la stabilité des marchés internationaux du pétrole et du gaz. Ils ont réaffirmé leur engagement à approfondir et élargir la coopération dans ces secteurs clés.

Accélération de la création de la Chambre de commerce algéro-italienne

En outre, ils ont convenu d’accélérer la création de la Chambre de commerce algéro-italienne. Cette initiative vise à faciliter les échanges économiques entre l’Algérie et l’Italie, renforçant ainsi leur partenariat stratégique.

La sécurité des approvisionnements énergétiques et la stabilité des marchés sont au cœur de leurs préoccupations communes.

Des projets énergétiques et agricoles prometteurs

Meloni a souligné l’importance des projets liés aux énergies renouvelables et aux infrastructures, notamment le gazoduc TransMed. Elle a également fait état de l’avancement de plusieurs projets agricoles en Algérie, témoignant ainsi de la diversité et de la solidité du partenariat entre les deux pays.

L’Algérie, un acteur clé pour la stabilité régionale

La présidente italienne a salué le rôle pivot de l’Algérie dans la stabilité au Sahel et la lutte contre le terrorisme. Elle a également évoqué la visite prévue du pape Léon XIV en Algérie comme un « événement historique » et appelé à une solution juste pour mettre fin à la guerre russo-ukrainienne.