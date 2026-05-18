Tebboune s’engage pour l’avenir : l’industrie, l’eau et l’importation de moutons en ligne de mire

Le Conseil des ministres, sous la présidence d’Abdelmadjid Tebboune, a récemment abordé des initiatives clés pour renforcer l’économie algérienne.

Parmi les priorités figurent le développement de l’industrie pétrochimique, l’importation de moutons pour l’Aïd El-Adha, l’extension du port d’Annaba, et l’amélioration de la gestion de l’eau.

L’industrie pétrochimique : un levier pour l’avenir de l’Algérie

Le président Abdelmadjid Tebboune a initié plusieurs mesures pour dynamiser l’industrie pétrochimique en Algérie.

Il a ordonné l’accélération de l’exploitation des ressources nationales pour produire des matières premières destinées à l’industrie du plastique, réduisant ainsi la dépendance aux importations.

CONSEIL DES MINISTRES | Le Président #Tebboune a ordonné d’accélérer l’exploitation des importantes potentialités dont dispose l’Algérie dans la production de matières premières utilisées dans la fabrication & l’industrie du plastique, afin de réduire les importations. – Il a… pic.twitter.com/dZzBpDIDC3 — Algeria Project (@Algeria3New) May 17, 2026



Cette stratégie vise à créer un tissu industriel intégré, reflétant l’expertise algérienne en hydrocarbures.

En outre, l’Algérie ambitionne de devenir un leader mondial dans la production de matières comme l’hélium.

Le président a également accordé à la société algérienne Fertial l’exclusivité pour exploiter le phosphate concentré, renforçant ainsi le secteur minier.

Importation de moutons pour l’Aïd El-Adha

Le gouvernement algérien s’engage à importer et distribuer un million de moutons avant l’Aïd El-Adha, garantissant ainsi un approvisionnement suffisant pour cette fête importante.

Le ministre de l’Agriculture a assuré que l’opération se déroulera dans les meilleures conditions, avec une distribution prévue 48 heures avant l’événement.

#Palais_El_Mouradia🇩🇿

Le président algérien Abdelmadjid #Tebboune, chef suprême des #Forces_armées et ministre de la #Défense_nationale, préside une réunion du Conseil des ministres consacrée à plusieurs exposés portant notamment sur la stratégie nationale de développement de… pic.twitter.com/8nfsGW8Iry — بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) May 17, 2026



Par ailleurs, des instructions strictes ont été données pour interdire l’abattage des agnelles importées, qui seront destinées à l’élevage.

Ces mesures visent à préserver le cheptel national, tout en stimulant l’économie locale et en renforçant la sécurité alimentaire.

Projets d’infrastructure : un avenir prometteur pour l’économie algérienne

L’extension du port d’Annaba et la ligne ferroviaire minière Bled El Hadba-Oued Kebrit sont des projets stratégiques en cours qui promettent de transformer l’économie algérienne.

Le président Tebboune a salué les efforts des travailleurs impliqués, soulignant l’importance de maintenir une efficacité élevée et d’accélérer la réalisation de ces projets.

Ces infrastructures sont essentielles pour diversifier l’économie du pays, en facilitant l’exploitation des ressources minières et en renforçant les capacités logistiques.

Leur achèvement rapide est crucial pour positionner l’Algérie comme un acteur économique émergent sur la scène internationale.