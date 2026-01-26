Tebboune tranche sur le Hadj, la mine d’Oued Amizour et la ligne minière Est : un vent de changement pour l’Algérie ?

Découvrez les dernières décisions prises par le président Abdelmadjid Tebboune lors d’une réunion du Conseil des ministres.

De l’octroi d’une aide aux pèlerins algériens à l’avancement de projets économiques majeurs, en passant par la feuille de route du secteur de la pêche et l’engagement en faveur des pêcheurs, sans oublier les félicitations adressées à l’équipe nationale de football, plongez au cœur de l’actualité politique et économique de l’Algérie.

Un vent de changement souffle sur l’Algérie : les décisions clés du président Tebboune

Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a récemment dirigé une réunion du Conseil des ministres axée sur divers dossiers économiques et sectoriels.

🔴 Photos | Réunion du Conseil des ministres présidée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune



Parmi les sujets abordés figuraient les projets miniers, les infrastructures de transport, la pêche maritime et certains aspects sociaux. Le Premier ministre a été chargé de veiller à une mise en œuvre rigoureuse des décisions prises lors de cette réunion.

Après avoir passé en revue l’ordre du jour et les activités gouvernementales des deux dernières semaines, le président Tebboune a donné des instructions précises pour assurer un suivi efficace des décisions du Conseil des ministres et du Gouvernement sur le terrain.

Le Hadj 2026 et la mine d’Oued Amizour : deux projets majeurs pour l’Algérie

Dans le cadre de ses initiatives sociales, le président Tebboune a annoncé une aide financière de 10 millions de centimes destinée aux pèlerins algériens pour la saison du Hadj 2026.

📷 Le Chef de l'État décide de soutenir le coût du pèlerinage pour les hadjis algériens cette année à hauteur de 10 millions de centimes, portant le coût total à 82 millions de centimes au lieu de 92 millions



Cette mesure vise à réduire le coût total du pèlerinage, le ramenant à 82 millions de centimes.

Par ailleurs, le lancement du projet de la mine de zinc-plomb d’Oued Amizour est prévu pour mars 2026.

📷 Le Président insiste sur le lancement du projet de la mine de zinc et de plomb d'Oued Amizour en mars 2026, qui générera des emplois et des retombées économiques pour la région et le pays



Ce projet économique prometteur est attendu avec impatience, notamment en raison des opportunités d’emploi qu’il devrait générer et des retombées économiques positives anticipées pour la région et pour l’Algérie dans son ensemble.

Des projets ambitieux pour booster l’économie algérienne !

Le projet de la ligne ferroviaire minière reliant Blad El Hadba à Oued El Kebrit et au port d’Annaba est en cours.

Cette infrastructure, destinée au transport du phosphate et des engrais, est un pilier essentiel pour l’économie nationale.

Le président Tebboune a insisté sur l’importance de son achèvement d’ici fin 2026, afin d’augmenter la capacité de production d’engrais de l’Algérie.

📹🇩🇿 Vidéo : Tebboune préside une réunion du Conseil des ministres



Parallèlement, le président a ordonné une coordination entre les secteurs des Travaux publics, de l’Intérieur et des Transports pour accélérer le projet du quai minier dans le cadre de l’extension du port d’Annaba.

Enfin, la feuille de route du secteur de la pêche maritime et de l’aquaculture pour 2026 a été discutée, avec des mesures incitatives annoncées pour stimuler la production et soutenir les pêcheurs.