Technologie de pointe : l’aéroport d’Alger adopte l’intelligence artificielle pour améliorer ses services en 2025

L’aéroport d’Alger franchit une nouvelle étape dans l’ère numérique en intégrant l’intelligence artificielle à ses services. Cette technologie de pointe, qui révolutionne déjà de nombreux secteurs, promet d’améliorer considérablement l’expérience des voyageurs.

De la gestion des bagages à la sécurité, en passant par l’optimisation des flux de passagers, découvrez comment l’intelligence artificielle pourrait transformer le visage de l’aéroport d’Alger et offrir un service plus efficace et personnalisé. Plongez au cœur de cette innovation majeure qui marque un tournant décisif pour le transport aérien en Algérie.

Le virage numérique de l’aéroport d’Alger : une révolution technologique prévue pour 2025

L’aéroport d’Alger se lance dans une ambitieuse transformation digitale, intégrant des technologies d’intelligence artificielle à tous ses services aéroportuaires. Ce projet majeur, qui devrait être finalisé d’ici fin 2025, vise à améliorer considérablement l’expérience des voyageurs et à optimiser les opérations aéroportuaires.

L’annonce a été faite par Mokhtar Saïd Mediouni, Président-Directeur Général de la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger (SGSIA), lors d’une conférence de presse le 14 septembre 2025. Cette modernisation comprendra notamment l’installation de systèmes de reconnaissance faciale, de dispositifs de scan corporel et de solutions de voyage sans contact.

Les préparatifs pour l’intégration de l’IA à l’aéroport d’Alger

Le PDG de l’aéroport d’Alger a souligné que les travaux préparatoires et d’installation des nouvelles technologies sont déjà en cours. Les équipes techniques s’affairent à adapter les infrastructures existantes pour accueillir ces systèmes innovants. Cette phase cruciale comprend la formation du personnel et les tests techniques indispensables pour assurer le bon fonctionnement des dispositifs.

TRANSPORT | Comme annoncé il y a plusieurs mois, l’aéroport international d’Alger mettra en service de nouvelles technologies d’intelligence artificielle (IA) dès décembre 2025. – Parmi ces innovations figurent la reconnaissance faciale, les scanners corporels, le voyage sans… pic.twitter.com/jMv8Qu8Jco — Algeria Project (@Algeria3New) September 15, 2025

Parmi les technologies retenues, on retrouve des systèmes de reconnaissance faciale, des scanners corporels, des solutions de voyage sans contact, des portiques intelligents et des bornes automatisées.

Ces innovations visent à fluidifier le parcours des passagers depuis leur arrivée jusqu’à l’embarquement, optimisant ainsi l’utilisation des infrastructures et améliorant la capacité de traitement des passagers.

La vision de l’aéroport d’Alger : un hub régional leader en Afrique

En investissant dans la technologie, l’aéroport d’Alger ambitionne de se positionner comme un hub régional majeur en Afrique. Cette modernisation vise à améliorer l’expérience des passagers et à attirer de nouvelles compagnies aériennes, contribuant ainsi à réaliser cette vision stratégique.

La position géographique de l’Algérie, au carrefour de l’Afrique, de l’Europe et du Moyen-Orient, offre une opportunité unique pour le développement de ce hub continental. En proposant des services comparables à ceux des grands aéroports internationaux, l’aéroport d’Alger aspire à devenir un pont connectant l’Afrique aux autres continents.