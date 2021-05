L’entreprise algérienne de télécommunication, Algérie Télécom, a révélé ses nouvelles offres promotionnelles pour le service Idoom Fixe et propose à sa clientèle des avantages non négligeable.

Les avantages des nouvelles offres Idoom Fixe

En effet, l’entreprise publique, Algérie Télécom, encourage les souscriptions de ses clients aux nouvelles offres dévoilées pour le service Idoom Fixe. Proposant, entre autres, des appels illimités et jusqu’à cinq (05) jours de connexion internet offerts.

Apportant plus de précision, les clients de l’entreprise de télécommunication tireront profit d’appels illimités vers le réseau national et local et bénéficieront de tarifs préférentiels vers les numéros mobiles préférés de leurs choix.

Par ailleurs, la compagnie a fait savoir que pour l’ensemble des forfaits Idoom Fixe mis à disposition de sa clientèle, elle propose près de 2.000 DA HT de coût de raccordements pour la ligne classique. Concernant l’installation de la fibre optique, Algérie Télécom fournit au souscripteur une prise optique adaptée à ce service moderne.

En outre, ces nouvelles offres s’inscrivent dans le cadre de la modernisation des réseaux de télécommunication de l’Algérie, et ce, dans l’intention de fournir un débit Internet compatible avec les nouvelles technologies et offrir aux citoyens un réseau fixe fiable et une communication de qualité.

Les tarifs des nouvelles offres du service Idoom Fixe

De surcroît, Algérie Télécom propose une offre à 250 dinars par mois, comprenant des appels illimités vers le réseau national et local. et ce, gratuitement et via la technologie VoLTE (Voix sur LTE), qui procure une meilleure communication sans interruptions ni coupures des appels.

Concernant les appels préférentiels, la compagnie propose des offres de 500 dinars d’appels vers le mobile et accorde, par la même occasion, 04 dinars par minute vers un numéro mobile favoris du souscripteur.

Une deuxième offre, proposée par l’entreprise, fait état de 500 dinars par mois incluant différents services notables. Cette offre comporte, ainsi, 1.500 dinars d’appels vers le réseau mobile, deux (02) jours de connexion internet offerts et deux (02) numéros mobiles favoris à 3 dinars la minute.

Tandis que la troisième offre, présentée par Algérie Télécom, mentionne un paiement de 750 dinars par mois, incluant 3.000 dinars d’appels vers le réseau mobile, et jusqu’à cinq (05) jours de connexion internet offerts lors du paiement de chaque facture fixe. mais également, cinq (05) numéros favoris au prix de 02 dinars la minute.

L’entreprise publique, Algérie Télécom, a mis à disposition du public une plateforme électronique consacrée exclusivement aux demandes en ligne. De ce fait, en vue de tirer profit de l’une de ces nouvelles offres du service Idoom fixe, il suffit à ses clients de remplir un formulaire disponible sur cette plateforme.