Témouchent et Biskra, toujours en tête de la Ligue 2, résistent à la pression de la huitième journée

Découvrez les dernières évolutions du championnat de la Ligue 2 amateur de football, où le CR Témouchent et l’US Biskra dominent respectivement les groupes Centre-Ouest et Centre-Est.

Entre victoires décisives, matchs nuls surprenants et luttes acharnées pour le maintien, la compétition reste plus que jamais ouverte après huit journées de jeu.

CR Témouchent et US Biskra, des leaders qui tiennent bon !

Malgré un match nul à domicile contre l’ESM Koléa, le CR Témouchent a su garder la tête de son groupe Centre-Ouest lors de la huitième journée du Championnat de Ligue 2 amateur de football.

Ce résultat a profité à ses concurrents directs, notamment le RC Kouba qui a signé une victoire importante face à la JS El Biar.

De son côté, l’US Biskra a renforcé sa position de leader du groupe Centre-Est en obtenant un match nul contre la JS Bordj Ménaiel.

Les joueurs de Biskra ont ainsi conservé leur invincibilité tout en maintenant une avance confortable sur leurs poursuivants.

Qui sont les nouveaux challengers du groupe Centre-Ouest ?

Le RC Kouba et l’ASM Oran ont su tirer leur épingle du jeu lors de cette huitième journée. Le RC Kouba, grâce à une victoire méritée contre la JS El Biar (1-0), a rejoint le peloton de tête avec 16 points. Ce succès est dû à un réalisme offensif retrouvé et une défense solide.

16 Points du RC Kouba Grâce à sa victoire, le RC Kouba s’installe solidement dans le quatuor de tête.

L’ASM Oran n’est pas en reste, ayant dominé la JS Texraine (2-1). Les Oranais se positionnent désormais au même niveau que les leaders immédiats, formant un quatuor de tête avec le CR Témouchent, la JS El Biar, le RC Kouba et eux-mêmes, séparés par un seul point.

Des surprises et des déceptions au bas du tableau

Dans le groupe Centre-Ouest, le GC Mascara a enfin décroché sa première victoire de la saison face à la JSM Tiaret (2-0).

Le CRB Adrar a également réussi à s’imposer contre l’US Béchar Djedid (1-0). Cependant, le RC Arbaâ continue de peiner, restant dernier avec un seul point après huit journées.

Passons maintenant au groupe Centre-Est où la JSD a créé la surprise en battant le CA Batna à Jijel. L’IB Khemis El Khechna a remporté un duel crucial pour le maintien, soulignant une fois de plus l’intensité de la lutte en bas de tableau.