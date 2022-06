Des températures caniculaires de 45 degrés sont prévues ce mardi 21 juin sur plusieurs Wilayas du territoire Algérie.

C’est ce que la prévision météorologique a prévu grâce à un Bulletin Météo Spécial publié par l’Office National de la météorologie (ONM). Une température record qui fera ses effets sur la partie Nord de l’Algérie. Les détails dans cet article !

Une grande canicule approche le nord du pays

La saison d’été semblerait faire ses effets pour cette saison estivale 2022. Depuis le début du mois de Juin, une hausse record de la température a été constatée sur différentes régions et principalement sur la région est du Pays.

Pour cette fois-ci, le nord du pays ne sera pas épargné ! C’est ce que ce Bulletin Météo Spécial a montré ce Lundi 20 juin. Selon les prévisions des météorologues retenues sur le quotidien généraliste algérien Ennahar, une grande chaleur s’installera à partir du mardi 21 juin sur plusieurs régions du nord du pays.

En effet, la grande canicule est prévue d’affecter plusieurs wilayas du pays avec des températures plafonnant les 45 degrés. L’Office National de la Météorologie a lancé une alerte sur toutes les Wilayas qui seront affectées par cette température caniculaire à savoir les wilayas d’El Tarf, Annaba, Tizi Ouzou, Jilel.

Le bulletin Météo Spécial a également indiqué que les habitants de Constantine, Bejaïa, Guelma et Mila doivent se préparer pour cette hausse de chaleur sans précédent.

Le temps21-06-2022

* Régions Ouest :

Ciel dégagé à partiellement voilé devenant de plus en plus voilé l’après-midi.

* Régions centre :

Ciel dégagé à partiellement voilé.

* Régions Est :

Ciel dégagé à partiellement voilé. pic.twitter.com/eXBlIQo1xp — MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) June 20, 2022

Météo Algérie : une averse orageuse en parfait contraste météorologique

Le climat algérien s’est montré très perturbé depuis le début de ce mois de Juin. Toutefois, c’est quelque chose d’assez évident à mesure que l’on entre dans la saison estivale.

En effet, la saison d’été est marquée par des fortes pluies, mais également des températures record sur plusieurs Wilayas. Alors que les températures caniculaires s’installent dans les régions du nord et de l’est du pays, la météo pluvieuse et orageuse fait ses entrées au niveau de 11 Wilayas.

Ces Wilayas s’agissent principalement des zones de l’Ouest : ce qui montre un parfait contraste météorologique !

Selon les rapports météorologiques, cette perturbation ne cessera de continuer pour ce mois de juin en soulignant des violents orages apportant des pluies entre 15 mm et 25 mm pour la partie ouest et des extrêmes canicules oscillant les 45/43 degrés pour la région nord et la région est.