Tensions à Los Angeles : 700 Marines déployés par le Pentagone, la situation s’intensifie

La ville de Los Angeles est actuellement sous haute tension. Le Pentagone a décidé de déployer pas moins de 700 Marines pour tenter de rétablir l’ordre. Cette décision, qui marque une escalade significative dans la réponse du gouvernement, intervient alors que la situation sur le terrain continue de s’intensifier. Quels sont les enjeux de cette mobilisation sans précédent ? Comment les habitants de Los Angeles vivent-ils cette situation ? Cet article vous propose d’explorer ces questions et de comprendre les implications de ce déploiement militaire sur le sol américain.

Restez avec nous pour un éclairage complet sur cette crise majeure.

Déploiement de 700 Marines à Los Angeles en réponse aux manifestations

Face à la persistance des manifestations contre l’expulsion des immigrés illégaux à Los Angeles, le Pentagone a décidé de renforcer la sécurité. Lundi dernier, il a annoncé le déploiement de 700 Marines supplémentaires pour protéger les biens et le personnel fédéraux. Cette décision intervient malgré l’opposition du gouverneur de Californie, Gavin Newsom, et de la maire de Los Angeles, Karen Bass, qui considèrent ce déploiement comme une provocation.

Ces Marines viendront s’ajouter aux 2000 membres de la Garde nationale déjà présents sur place. Le contexte reste tendu, avec plusieurs dizaines d’arrestations depuis le début des manifestations.

Newsom et Bass s’opposent au déploiement des Marines

Gavin Newsom, gouverneur de Californie, et Karen Bass, maire de Los Angeles, ont exprimé leur désaccord face à la décision du Pentagone. Dans une interview accordée au New York Times, Newsom a qualifié le déploiement des Marines de « provocation ». Il accuse également le président Donald Trump d’utiliser cette situation pour « instiller davantage de peur et de division ».

Plus tôt dans la journée, Newsom avait menacé de poursuivre Trump en justice, l’accusant d’avoir ordonné le déploiement de la Garde nationale sans consulter les autorités locales ni respecter les procédures légales. Malgré ces tensions, les médias américains rapportent que la situation à Los Angeles est plus calme et ordonnée.

Manifestations et arrestations en Californie : le bilan

Les manifestations contre l’expulsion des immigrés illégaux ont entraîné plusieurs dizaines d’arrestations à Los Angeles depuis leur début vendredi dernier. Les médias américains rapportent toutefois une certaine accalmie lors du quatrième jour de protestation. À San Francisco, la solidarité s’est exprimée dans les rues avec plus de 150 personnes arrêtées jusqu’à dimanche soir.

Ces événements interviennent dans un contexte de tensions exacerbées par le déploiement de troupes fédérales ordonné par le président Trump, une décision vivement critiquée par les autorités locales. La situation reste donc précaire en Californie, où les forces de l’ordre sont sur le qui-vive.