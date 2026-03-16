Tensions au Moyen Orient, la RAM met un terme à ses liaisons aériennes avec Dubaï et Doha

Face à la situation actuelle au Moyen-Orient, Royal Air Maroc (RAM) suspend tous ses vols vers Doha et Dubaï jusqu’au 31 mars.

Les passagers concernés sont invités à contacter leur point de vente ou le centre d’appel de la RAM pour plus d’informations. La compagnie encourage également à vérifier régulièrement le statut des vols sur son site web.

Suspension des vols de la RAM vers Doha et Dubaï : une décision inattendue !

La compagnie aérienne Royal Air Maroc (RAM) a pris une décision surprenante en suspendant tous ses vols à destination et en provenance de Doha et Dubaï.

🌍 #المغرب يمدد تعليق رحلاته الجوية إلى #دبي و #الدوحة حتى 31 مارس الجاري، جراء استمرار تداعيات الحرب في الشرق الأوسط واضطراب حركة الملاحة الجوية في المنطقة pic.twitter.com/jo4eopkouU — Boqash – بقش (@BoqashO) March 14, 2026



Cette mesure, effective jusqu’au 31 mars inclus, a été annoncée sans préavis, laissant les passagers dans l’incertitude.

Face à cette situation, la RAM encourage les voyageurs affectés par cette annulation à ne pas se rendre à l’aéroport. Ils sont invités à contacter leur point de vente initial ou le centre d’appel de la compagnie pour connaître les options qui s’offrent à eux.

Pourquoi la RAM a-t-elle pris une telle mesure ?

La RAM a justifié cette annulation par la situation actuelle au Moyen Orient. En effet, les tensions dans cette région du monde ont conduit la compagnie à prendre des mesures de précaution pour garantir la sécurité de ses passagers et de son personnel.

Cette décision pourrait avoir des conséquences financières pour la compagnie aérienne. Toutefois, la RAM semble privilégier la sécurité à la rentabilité, soulignant ainsi son engagement envers ses clients.

Comment gérer une annulation de vol avec la RAM ?

Si votre vol a été annulé, la RAM vous conseille de ne pas vous rendre à l’aéroport. Il est préférable de contacter directement le point de vente où vous avez acheté votre billet ou le centre d’appel de la compagnie. La liste des numéros de contact du centre d’appels est disponible sur leur site web.

De plus, la RAM encourage tous les passagers à vérifier régulièrement le statut de leur vol. Pour cela, rendez-vous dans la section « Gérer ma réservation » sur le site web de la compagnie et assurez-vous que vos coordonnées sont à jour.