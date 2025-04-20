Tensions France-Algérie : l’économie en otage de la politique ?

Les relations franco-algériennes sont souvent marquées par des tensions politiques. Ces dernières peuvent-elles avoir un impact sur l’économie des deux pays ? C’est la question que nous allons aborder dans cet article. En effet, les échanges commerciaux entre la France et l’Algérie sont d’une importance capitale pour les deux économies.

Toutefois, ces liens économiques semblent être de plus en plus affectés par les divergences politiques. Alors, l’économie est-elle réellement prise en otage par la politique ? Décryptage.

Relations franco-algériennes : entre réchauffement et tensions

Après une période de huit mois marquée par des tensions sans précédent, les relations entre l’Algérie et la France semblaient s’améliorer suite à un appel téléphonique entre les présidents Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron le 31 mars dernier. Cette détente a été confirmée lors de la visite du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, à Alger le 6 avril, annonçant la reprise de la coopération bilatérale dans divers domaines.

De plus, deux groupes français ont remporté des contrats publics en Algérie le 8 avril, une première depuis longtemps. Cependant, cette accalmie a été de courte durée. L’arrestation d’un agent consulaire algérien en France a déclenché une crise diplomatique, entraînant l’expulsion de douze agents consulaires français et le rappel de l’ambassadeur français.

Impact de la crise politique sur les initiatives économiques franco-algériennes

La tension diplomatique a eu des répercussions immédiates sur le monde des affaires. Rodolphe Saadé, PDG du géant maritime français CMA CGM, a annulé son voyage en Algérie, suite aux recommandations des autorités françaises, selon le Conseil du renouveau économique algérien (CREA). De plus, la principale organisation patronale algérienne a reporté sa rencontre avec le Medef, prévue le 9 mai à Paris.

Le CREA accuse les autorités françaises d’entraver les initiatives d’investissement privé, malgré leurs préoccupations concernant la participation limitée des entreprises françaises en Algérie. La Chambre de commerce et d’industrie algéro-française (CCIAF) a également exprimé son inquiétude quant à l’impact de cette crise sur la collaboration économique et l’investissement des entreprises françaises en Algérie.

Visites incertaines des dirigeants de Total Energies et Engie en Algérie

La crise diplomatique franco-algérienne soulève des interrogations sur les futures visites de Patrick Pouyanné, PDG de Total Energies, et Katherine MacGregor, à la tête d’Engie, en Algérie. Ces déplacements, bien que non confirmés dans le contexte actuel, sont cruciaux pour les relations économiques entre les deux pays.

L’annulation du voyage de Rodolphe Saadé, PDG de CMA CGM, et le report de la rencontre entre le patronat algérien et français prévue à Paris le 19 mai, sont des signes inquiétants d’une possible rupture des liens économiques. De plus, l’exclusion du blé français lors d’un appel d’offres récent de l’Algérie ajoute à l’incertitude. Les conséquences potentielles de ces tensions sur les investissements et collaborations économiques franco-algériennes restent à déterminer.