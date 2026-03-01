Tensions militaires dans le Golfe, l’Algérie plaide pour la retenue et la responsabilité

Face à l’escalade militaire dans la région du Golfe, l’Algérie appelle à la retenue et exprime sa préoccupation.

Suite aux frappes aériennes lancées par les États-Unis et Israël contre l’Iran, le pays a mis en place une cellule de crise pour protéger ses citoyens, tout en exhortant ces derniers à rester vigilants.

L’Algérie, un acteur de paix dans le Golfe

Face à l’escalade des tensions dans la région du Golfe, l’Algérie a exprimé sa préoccupation et appelé à la retenue.



Le pays a souligné l’importance du sens des responsabilités pour éviter une augmentation de l’insécurité et de l’instabilité dans cette zone stratégique. Cette position a été communiquée par le ministère des Affaires étrangères algérien.

Par ailleurs, l’échec des négociations irano-américaines, menées sous la médiation du Sultanat d’Oman, est source d’inquiétude pour l’Algérie. Le pays regrette profondément cette impasse qui se traduit par une escalade militaire aux conséquences imprévisibles.

La riposte militaire de l’Iran

En réponse aux frappes aériennes lancées par les États-Unis et Israël le 28 février, l’Iran a réagi en déployant des missiles balistiques et des drones.

Ces attaques ont visé non seulement Israël mais aussi plusieurs bases militaires américaines situées dans divers pays du Golfe.

Cette escalade militaire marque un tournant inquiétant dans le conflit, exacerbant les tensions régionales et internationales.

L’Algérie, acteur de paix dans la région, continue d’appeler à la retenue et au sens des responsabilités pour éviter une aggravation de l’instabilité dans le Golfe.

La protection des citoyens algériens : une priorité

Face à cette situation alarmante, le ministère algérien des Affaires étrangères a mis en place une cellule de crise.

Son rôle est de suivre la situation des citoyens algériens dans la région du Golfe et de coordonner avec les missions diplomatiques pour leur apporter le soutien nécessaire.

Un appel à la vigilance a été lancé aux Algériens présents dans la région. De plus, un numéro vert et la plateforme numérique « DZ Travellers » ont été mis à disposition pour assurer leur sécurité et répondre à leurs besoins en cas d’urgence.