Terrible tragédie à Sidi Kacem, une dizaine de vies fauchées dans un accident qui ébranle la ville

Samedi dernier, une tragédie a frappé la province de Sidi Kacem. Un accident de la route survenu sur la route provinciale N 4042 près de Douar Taâouniat El Haouch Ouahed a coûté la vie à neuf personnes et en a gravement blessé six autres. Cet accident, qui s’est produit suite à une collision entre un camion et une grande voiture transportant quinze personnes, a ébranlé toute la ville.

Samedi tragique à Sidi Kacem : le déroulement d’un accident dévastateur

Un terrible accident de la route a endeuillé la province de Sidi Kacem ce samedi. Il s’est produit sur la route provinciale N 4042, près de Douar Taâouniat El Haouch Ouahed, dans la commune de Chbanate, vers 18 heures. Un camion et une grande voiture transportant 15 personnes, dont le conducteur, sont entrés en collision.

Le bilan est lourd : neuf morts et six blessés graves. Les autorités locales, la Gendarmerie Royale et la Protection civile ont rapidement été alertées et se sont rendues sur les lieux pour prendre les mesures nécessaires.

Intervention rapide des autorités : quels sont les premiers secours apportés ?

Dès la réception de l’alerte, les autorités locales, la Gendarmerie Royale et la Protection civile se sont mobilisées pour intervenir sur le lieu du drame. Leur mission principale était de sécuriser la zone et d’apporter les premiers soins aux victimes.

Les blessés ont été rapidement évacués vers le centre hospitalier provincial de Sidi Kacem pour recevoir les soins nécessaires. Quant aux corps des défunts, ils ont été transportés à la morgue du même centre, en attendant les procédures légales.

Enquête en cours : que révélera-t-elle sur les circonstances de l’accident ?

Une enquête a été lancée par la Gendarmerie Royale, sous la supervision du parquet compétent. L’objectif principal est d’éclaircir les circonstances exactes de cet accident tragique.

Les résultats de cette enquête pourraient apporter des réponses cruciales et aider à prévenir de futurs incidents similaires. Cependant, il est important de noter que toute conclusion reste hypothétique jusqu’à la fin de l’enquête.