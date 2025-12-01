Tiaret en émoi face à une maladie inconnue, le ministère de la santé lance une investigation urgente

Face à la propagation de rumeurs sur une prétendue « maladie mystérieuse » ayant causé des décès à Serghine, en Algérie, le maire Mohamed Merrakchi réfute ces allégations.

Il insiste sur le fait que les décès sont dus à des causes naturelles et non à un virus inconnu, tandis qu’une commission ministérielle mène une enquête pour clarifier la situation.

Démenti du maire face aux rumeurs d’une maladie mystérieuse

Mohamed Merrakchi, le maire de Serghine en Algérie, a réfuté les allégations diffusées sur les réseaux sociaux concernant des décès attribués à une soi-disant « maladie mystérieuse ».

Il a insisté sur le fait que les morts récentes étaient dues à des causes naturelles et non à une maladie inconnue.

Il a également précisé que les personnes décédées étaient atteintes de maladies chroniques depuis plusieurs années. Selon lui, ces décès n’ont aucun lien avec un virus hypothétique mentionné par certains médias. Le maire a appelé à la prudence face aux spéculations et aux fausses informations.

Arrivée d’une commission ministérielle pour enquêter

Une commission du ministère de la Santé a été dépêchée dans la commune pour examiner la situation.

Cette équipe effectuera des analyses médicales pour déterminer la cause des décès récents. Le maire Merrakchi a insisté sur le fait que seul le ministère de la Santé est autorisé à annoncer les résultats de ces analyses.

Par ailleurs, plusieurs citoyens ont affirmé que la situation était normale dans la région. Ils ont exhorté les autorités à agir rapidement pour rassurer les habitants, perturbés par les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux.

Les réseaux sociaux, source d’inquiétude !

La panique s’est intensifiée suite à des messages alarmistes sur Facebook. Ces derniers prétendaient qu’une maladie mystérieuse, causant fièvre intense, convulsions, coma et décès, avait affecté sept personnes dans la commune.



Ces rumeurs ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, générant une inquiétude grandissante parmi les habitants. Cette situation souligne l’impact considérable des réseaux sociaux dans la propagation de fausses informations et leur capacité à semer le trouble au sein de la population.