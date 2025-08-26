TICAD 9 : Élargissement des alliances et investissements massifs dans les énergies vertes pour 2025

La neuvième édition de la Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement Africain (TICAD 9) a été marquée par des annonces majeures. L’accent a été mis sur l’élargissement des alliances et des investissements massifs dans les énergies vertes. Cette dynamique s’inscrit dans une volonté globale d’accélérer la transition énergétique en Afrique pour 2025.

Cet article vous propose de découvrir les grandes lignes de ces engagements, leurs implications et les perspectives qu’ils ouvrent pour le continent africain.

Restez avec nous pour un tour d’horizon complet de cette actualité brûlante.

Le Président tunisien Kaïs Saïed à la TICAD 9 : un focus sur le développement de l’Afrique

Le 25 août 2025, le Président tunisien Kaïs Saïed a fait part des conclusions de sa participation à la neuvième édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 9) lors d’une réunion avec Sarra Zaafrani Zenzri, cheffe du gouvernement. Cette conférence, qui s’est tenue au Japon, a été l’occasion d’évoquer divers projets d’investissement, notamment dans les domaines des infrastructures et des énergies renouvelables.

Le Président a souligné l’importance de diversifier les partenariats tout en respectant les choix du peuple tunisien. Il a également insisté sur la nécessité de lever les obstacles pour relancer l’économie et soutenir ceux qui ont longtemps souffert d’injustice.

Projets d’investissement et diversification des partenariats : une nouvelle dynamique pour la Tunisie

Les discussions lors de la TICAD 9 ont mis en lumière plusieurs projets d’investissement, avec un accent particulier sur les infrastructures et les énergies renouvelables. Le Président Saïed a insisté sur l’importance de diversifier les partenariats pour la Tunisie, tout en respectant les choix et les priorités du peuple tunisien.

Cette diversification est perçue comme un levier essentiel pour stimuler l’économie nationale et soutenir ceux qui ont été marginalisés. En outre, le Président a réaffirmé son engagement à lever tous les obstacles entravant le développement économique, soulignant que ces questions ne sont pas isolées mais concernent tous les secteurs et régions du pays.

Appels à l’action du Président et vision pour l’avenir de la Tunisie

Le Président Saïed a appelé à une levée complète des obstacles économiques, à l’introduction de nouvelles lois et à une reddition des comptes équitable. Il a insisté sur le fait que ces mesures sont essentielles pour soutenir ceux qui ont été privés et opprimés.

En outre, il a souligné sa vision d’une Tunisie où tous les citoyens sont libres et participent activement à l’édification du pays.

Pour cela, il prône des politiques novatrices basées sur les attentes du peuple. Le Président a conclu en affirmant que la Tunisie a besoin de toutes ses citoyennes et de tous ses citoyens pour récupérer toutes les richesses qui lui ont été spoliées.