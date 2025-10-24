Tirsam fait son entrée : l’importation de bus pour le transport collectif reçoit le feu vert

Face à la vétusté du parc roulant en Algérie, les autorités accélèrent un plan de modernisation ambitieux.

La société Tirsam, spécialisée dans l’assemblage de véhicules industriels, a ainsi reçu l’autorisation d’importer des bus professionnels, marquant une étape importante dans la revitalisation du transport public algérien.

L’urgence de moderniser le transport collectif en Algérie

Le secteur du transport collectif en Algérie est actuellement confronté à un défi majeur : la vétusté alarmante de son parc roulant.

En effet, une grande partie des bus en service ont plus de 30 ans et ne répondent plus aux normes contemporaines en matière de confort, de sécurité et d’émissions.

Chaque jour, je prends le bus pour aller au travail. Entre les pannes et la chaleur, c’est devenu un vrai calvaire. Si de nouveaux bus arrivent enfin, ce sera un soulagement pour beaucoup de travailleurs. Mr. Bouhadef, 42 ans, enseignant à Alger

Face à cette réalité, les autorités algériennes ont récemment donné leur accord à la société Tirsam pour importer des bus professionnels destinés au transport de voyageurs.

Cette décision s’inscrit dans un plan ambitieux de modernisation du transport public, visant à remplacer les véhicules obsolètes par des modèles plus récents et conformes aux standards internationaux.

Tirsam, un nouvel acteur pour revitaliser le transport public ?

Spécialisée dans l’assemblage de véhicules industriels, Tirsam a récemment obtenu l’autorisation d’importer des bus professionnels.

Cette décision marque une étape stratégique pour l’entreprise qui élargit ainsi son champ d’action au-delà de la production.

Cette initiative s’inscrit dans une démarche nationale visant à régénérer le parc roulant en Algérie.

Elle fait partie d’un plan plus large de sélection d’opérateurs agréés, capables de fournir des véhicules répondant aux exigences techniques et environnementales fixées par l’État.

Importation et production locale : vers un modèle hybride pour le futur du transport algérien ?

En autorisant Tirsam à importer des bus, les autorités algériennes semblent adopter une stratégie hybride.

Celle-ci combine l’importation ciblée de véhicules modernes et le développement local de capacités d’assemblage ou de production. Cette approche pourrait permettre de répondre rapidement aux besoins urgents tout en soutenant l’industrie nationale.

Voir une entreprise locale comme Tirsam devenir un acteur central de cette modernisation, c’est encourageant. Cela montre que l’Algérie peut développer une industrie automobile solide. Nabil, 37 ans, ingénieur mécanique

L’entrée de Tirsam dans le segment de l’importation de véhicules de transport de voyageurs pourrait marquer le début d’un redéploiement structuré du secteur, à condition que les efforts soient poursuivis en matière de régulation, de maintenance et de formation professionnelle.