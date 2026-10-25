Tirsam se lance dans la production de véhicules touristiques, un pari audacieux pour l’avenir de l’automobile

Tirsam, acteur clé de l’industrie algérienne, multiplie les initiatives pour renforcer son intégration locale et développer des partenariats internationaux.

Entre rencontres ministérielles, collaborations avec des géants comme Toyota et Sinotruk, et lancement de nouveaux modèles d’autobus, l’entreprise s’affirme comme un pilier du secteur automobile national.

Rencontre stratégique avec le ministre de l’industrie

Le ministre de l’Industrie, Farid Kourtel, a récemment accueilli une délégation de Tirsam pour discuter de l’avancement de leur projet d’investissement.

استقبل وزير الصناعة، الجزائري فريد كورتل، اليوم السبت، وفدًا عن شركة « تيرصام »، الناشطة في مجال صناعة المركبات والمعدات الصناعية والفلاحية، حيث بحث الطرفان مدى تقدم المشروع الاستثماري الحالي للشركة ونسبة الإدماج المحلي المحققة، .. https://t.co/jZvmAEm2I0 — Rt arabic – الجزائر (@rtarabicalgeria) October 24, 2026



Les discussions ont porté sur le taux d’intégration locale atteint et l’éventualité d’élargir le projet pour inclure la production de véhicules touristiques. Cette rencontre revêt une importance cruciale pour le développement industriel de Tirsam.

En explorant de nouvelles opportunités, Tirsam vise à renforcer son impact sur l’industrie nationale. L’élargissement du projet pourrait non seulement diversifier les produits offerts, mais aussi stimuler l’économie locale par l’augmentation du taux d’intégration.

Partenariat prometteur avec Toyota

Tirsam a récemment accueilli une délégation de Toyota pour explorer un partenariat stratégique. La visite des installations de Tirsam à Batna a permis aux représentants de Toyota d’évaluer les capacités industrielles du groupe algérien.

Cette collaboration potentielle vise à développer une industrie intégrée de voitures touristiques, renforçant ainsi l’ambition industrielle nationale de Tirsam.

Les discussions ont mis en lumière l’importance de ce partenariat pour le développement de l’industrie automobile en Algérie.

En combinant l’expertise mondiale de Toyota avec les infrastructures modernes de Tirsam, l’objectif est de stimuler l’économie locale et d’accroître le taux d’intégration nationale.

Tirsam et l’essor de l’industrie locale

Tirsam, en partenariat avec Sinotruk, a célébré la production de son 3 000e camion lourd, marquant une étape clé dans le renforcement de l’industrie locale.

Le lancement d’une nouvelle ligne de soudage témoigne de l’engagement de Tirsam à améliorer ses capacités techniques et à favoriser le transfert de technologies.

Ce développement s’accompagne d’une stratégie de sous-traitance locale et de formation des compétences, visant à accroître le taux d’intégration nationale.

Parallèlement, Tirsam a annoncé de nouveaux modèles d’autobus, contribuant au renouvellement du parc national de transport collectif. Ces initiatives illustrent l’impact positif de Tirsam sur l’économie locale, en stimulant l’industrie et en modernisant les infrastructures de transport.