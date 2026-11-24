Le ministère français de l’Intérieur doit publier d’ici au 31 décembre une circulaire sur l’admission exceptionnelle au séjour par le travail, au moment où s’éteint la voie « métiers en tension » ouverte en 2024.

Pour un Algérien, régi par l’accord de 1968, aucun de ces articles du Ceseda ne constitue une base juridique : tout repose sur le pouvoir d’appréciation du préfet.

Une circulaire promise au Sénat avant la fin de l’année

Le 5 novembre, devant les sénateurs, Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée chargée de la Citoyenneté, a indiqué que l’Intérieur prépare une circulaire, « qui sera publiée avant la fin de l’année », pour fixer les critères d’instruction. Elle en a nommé quatre : ancienneté du séjour, réalité de l’activité professionnelle, insertion du demandeur, respect de l’ordre public.

L’article L. 435-4 du Ceseda, issu de la loi du 26 janvier 2024, cesse de s’appliquer le 31 décembre 2026. D’après la ministre, la part de réponses favorables sur ce fondement est montée de 4,5 % en 2024 à 31 % en 2025, puis 64 % en 2026.

Ensuite restera l’article L. 435-1, la voie générale, qui a produit près de 10 000 admissions pour motif de travail en 2025. « Cette échéance ne marquera pas la fin des possibilités de régularisation par le travail », a-t-elle assuré.

Pour un Algérien, le Ceseda ne sert pas de fondement

Le séjour des Algériens en France relève de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le Conseil d’État en a tiré la conséquence le 22 mars 2010 (avis n° 333679) : un ressortissant algérien ne peut pas se prévaloir des dispositions du Ceseda sur l’admission exceptionnelle. Ni L. 435-1 ni L. 435-4 ne lui ouvrent donc de droit.

La porte reste entrouverte. La circulaire du 5 février 2024 sur les métiers en tension consacre un paragraphe entier aux Algériens. Le ministère y écrit aux préfets qu’ils peuvent, « en application de votre pouvoir général d’appréciation, décider d’admettre exceptionnellement au séjour ces ressortissants en vous inspirant des critères rappelés dans la présente circulaire ».

Le 1er octobre 2026, la cour administrative d’appel de Versailles a rappelé que l’accord n’interdit pas au préfet de délivrer un certificat de résidence hors des conditions de plein droit. Elle a pourtant confirmé le refus opposé à un chauffeur-livreur présent depuis 2018.

Ce que le texte de fin 2026 laisse en suspens

Pour un Algérien, le repère proposé aux préfectures était donc la grille de 2024 : trois ans de présence, douze mois d’emploi dans un métier en tension, un poste occupé au jour de la décision. Cette grille accompagnait l’article L. 435-4, qui disparaît le 1er janvier 2027.

La circulaire du 23 janvier 2025, toujours en vigueur, prend alors plus de poids. Elle retient une présence d’au moins sept ans comme indice d’intégration pour la voie générale, invite à apprécier favorablement un diplôme ou une certification de français, et demande d’assortir chaque refus d’une obligation de quitter le territoire. Les voies et délais pour contester une décision de la préfecture figurent sur l’arrêté notifié.

Ni l’annonce au Sénat ni aucun document publié à ce stade ne disent si le futur texte gardera un paragraphe sur les ressortissants algériens, ni quelle durée de présence il fixera. Une circulaire oriente les préfets, elle ne crée aucun droit invocable devant le juge.

Sources