Tizi-Ouzou en effervescence pour la seconde édition de sa Fête de l’olivier du 7 au 9 avril

Préparez-vous à célébrer l’olivier lors de la deuxième édition de « Rahva n’Tzemourt », qui se déroulera du 7 au 9 avril à Tizi-Ouzou.

Organisé par la Chambre de l’agriculture, cet événement vise à mettre en lumière les produits locaux et le savoir-faire oléicole.

Un rendez-vous incontournable pour tous les acteurs de la filière, où expositions, rencontres et conférences-débats seront au programme.

Rahva n’Tzemourt : une célébration de l’olivier à Tizi-Ouzou

La wilaya de Tizi-Ouzou se prépare à accueillir la deuxième édition de la Fête de l’olivier, connue sous le nom de « Rahva n’Tzemourt », du 7 au 9 avril.

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Cet événement, organisé par la Chambre de l’agriculture, vise à mettre en lumière les produits locaux et les compétences associées à la culture de l’olivier.

La Maison de la culture Mouloud-Mammeri sera le théâtre de cette manifestation. Les organisateurs décrivent cet événement comme un rendez-vous essentiel pour tous les acteurs de la filière oléicole, favorisant les échanges professionnels et stimulant le développement économique du secteur.

Une exposition dédiée à l’oléiculture

Lors de cette manifestation, les visiteurs auront l’opportunité de découvrir une variété de produits issus de l’olivier.

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En effet, une exposition proposera à la vente de l’huile d’olive, des olives de table et d’autres dérivés de cet arbre emblématique.

En outre, des équipements agricoles spécialisés ainsi que des intrants destinés à l’oléiculture seront présentés, offrant ainsi un aperçu complet de cette filière essentielle pour le développement économique régional.

Conférences et débats : une source de connaissances

Des conférences-débats animées par des spécialistes enrichiront l’événement. Elles aborderont divers aspects de la filière, notamment techniques, économiques et organisationnels.

Cet événement s’inscrit dans une dynamique de valorisation de l’oléiculture, un secteur clé pour le développement agricole régional.