Tizi-Ouzou envisage d’étendre son réseau ferroviaire vers Azazga, une avancée attendue par les habitants

Le projet ambitieux de ligne ferroviaire à Tizi-Ouzou progresse, promettant de transformer la mobilité régionale.

Lors d’une réunion clé, les autorités locales ont exploré les bénéfices potentiels pour les entreprises et les habitants, tout en s’engageant à surmonter les défis pour assurer le succès de cette initiative stratégique.

Présentation du projet ferroviaire à Tizi-Ouzou

Le 28 juin, le wali de Tizi-Ouzou a présidé une réunion cruciale pour la présentation de l’étude préliminaire du projet de ligne ferroviaire reliant Aïssat Idir à Azazga.

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Parmi les participants figuraient des représentants de l’Anesrif, les directeurs des Travaux publics et des Transports, ainsi que les chefs de daïra et les présidents des APC concernées.

L’objectif principal de cette rencontre était d’examiner les premières conclusions de l’étude et d’identifier les contraintes potentielles. Cette étude est essentielle pour le développement du réseau ferroviaire, visant à améliorer la mobilité et soutenir les entreprises locales.

Bénéfices pour les habitants et les entreprises

La future ligne ferroviaire à Tizi-Ouzou vise à transformer les déplacements locaux en connectant le pôle universitaire de Tamda au réseau existant, tout en desservant Azazga.

Cette amélioration facilitera l’accès aux infrastructures éducatives et réduira le temps de trajet pour les habitants.

En parallèle, les zones industrielles d’Oued Aïssi, d’Azazga et des localités voisines bénéficieront d’un accès optimisé au transport ferroviaire.

Cela simplifiera l’acheminement des marchandises, stimulant ainsi l’activité économique et attirant de nouveaux investissements dans la région.

Un projet ambitieux malgré les défis

La réouverture de la ligne Thénia-Tizi-Ouzou-Oued Aïssi en 2017, après vingt ans d’interruption, marque une étape clé dans le développement ferroviaire de la région.

Les travaux ont inclus la révision du tracé, le doublement de la voie et l’électrification du réseau, améliorations essentielles pour moderniser le transport local.

Cependant, des contraintes subsistent, telles que des obstacles techniques et des enjeux fonciers. Les autorités locales s’engagent à collaborer avec les parties prenantes pour surmonter ces défis, assurant ainsi la continuité et le succès du projet ferroviaire.