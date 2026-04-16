Tizi-Ouzou s’ouvre à l’avenir avec 18 nouveaux terrains urbains prêts à accueillir des investisseurs

L’Algérie se mobilise pour booster son attractivité économique. Une réunion clé s’est tenue à Tizi-Ouzou, visant à faciliter l’investissement urbain par la mise à disposition de terrains aménagés.

Des solutions innovantes ont été proposées pour surmonter les obstacles et accélérer le processus, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles opportunités d’emploi et de création de richesse.

Une initiative audacieuse pour booster l’économie de Tizi-Ouzou

Le 12 avril dernier, une réunion d’importance s’est tenue dans la wilaya de Tizi-Ouzou. Présidée par le wali Aboubakr Esseddik Boucetta, elle a rassemblé des acteurs clés tels que les représentants de l’Agence nationale du foncier urbain et de l’AAPI.

L’objectif principal de cette rencontre était de discuter de la mise à disposition de terrains urbains pour l’investissement.

Cette initiative audacieuse vise à renforcer l’attractivité économique de la wilaya et à créer de nouvelles opportunités d’emploi.

Les participants ont également examiné les modalités de mise en ligne des terrains sur une plateforme numérique dédiée aux investisseurs.

18 terrains prêts à accueillir des investisseurs : quels sont les enjeux ?

Durant cette réunion, il a été annoncé que 18 parcelles de terrain ont été identifiées pour l’investissement urbain.

Ces terrains, aménagés et juridiquement conformes, sont prêts à accueillir des projets susceptibles de générer de la richesse et de l’emploi.

Cependant, l’Agence nationale du foncier urbain a émis certaines réserves sur quelques-unes de ces parcelles.

Malgré ces contraintes, des solutions pratiques ont été proposées pour faciliter leur intégration sur la plateforme numérique et leur mise à disposition effective aux investisseurs.

Vers une mise en ligne efficace des terrains pour faciliter l’investissement !

Le wali a proposé des solutions pragmatiques pour accélérer l’intégration de ces terrains sur la plateforme numérique gérée par l’AAPI.

L’objectif est de simplifier leur mise à disposition aux investisseurs, malgré les réserves émises par l’Agence nationale du foncier urbain sur certaines parcelles.

Plusieurs pistes d’exploitation ont été envisagées pour ces terrains, notamment la création de centres d’affaires, d’espaces commerciaux et d’hôtels.

Ces projets sont considérés comme adaptés au développement urbain de la wilaya, contribuant ainsi à sa dynamique économique.