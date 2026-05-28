Tizi-Ouzou voit renaître l’intérêt pour la Tazegzawt, un trésor agricole à protéger

La Tazegzawt, ou « bleue de Kabylie », est une race ovine emblématique des montagnes algériennes, redécouverte dans les années 1980.

Appréciée pour sa robustesse et sa prolificité, elle joue un rôle clé dans la biodiversité et l’économie pastorale, tout en suscitant un intérêt scientifique croissant.

Origine et caractéristiques de la Tazegzawt

La Tazegzawt, également connue sous le nom de « la bleue de Kabylie », est une race ovine originaire des montagnes de Tizi-Ouzou et Béjaia en Algérie.

Cette race se distingue par ses taches noires à reflet bleuâtre autour des yeux, sur le chanfrein, les articulations des pattes, les oreilles, et au-dessus des sabots. Ses larges oreilles tombantes ajoutent à son apparence unique.

Le nom Tazegzawt provient de la couleur bleue caractéristique de sa langue. Cette particularité, combinée à sa robustesse et sa rentabilité économique, suscite un intérêt croissant parmi les éleveurs et les chercheurs.

Redécouverte et intérêt croissant pour la Tazegzawt

La Tazegzawt a été redécouverte dans les années 1980 par l’éleveur Mouhous Madani, après avoir été presque oubliée.

Cette race ovine suscite aujourd’hui un intérêt renouvelé grâce à ses qualités exceptionnelles. Sa robustesse face aux aléas climatiques et sanitaires en fait un atout précieux pour l’économie pastorale.

En plus de sa résilience, la Tazegzawt offre une rentabilité économique notable. Elle est prolifique, avec des portées fréquentes de deux à quatre agneaux, et produit un lait idéal pour la transformation fromagère. Ces caractéristiques renforcent son rôle dans la préservation de la biodiversité.

Préserver un trésor génétique

La préservation de la pureté génétique de la race Tazegzawt est cruciale pour maintenir ses qualités uniques.

Les experts recommandent un renouvellement méthodique des mâles reproducteurs et la cryoconservation de la semence pour garantir la diversité génétique. Ces mesures sont essentielles pour protéger ce patrimoine national.

L’Institut national de la recherche agronomique d’Algérie (INRAA) mène un projet de recherche pour identifier et caractériser la Tazegzawt.

Ce projet est stratégique pour la sécurité alimentaire et l’économie des régions de haute altitude, soulignant l’importance de cette race pour l’avenir de l’agriculture locale.