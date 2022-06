Top 10 des meilleures compagnie aérienne en afrique. Quelle est le classement de air algérie?

Le Pessenger’s Choice Awards a décerné le prix de la meilleure compagnie aérienne au monde à Qatar Airways, a noté qu’elle a obtenu cet ultime prix pour la sixième fois, et ce depuis 2001. Pour l’Afrique, le trophée a été attribué à Ethiopian Airlines. Notre compagnie aérienne Air Algérie n’a malheureusement pas pu intégrer le Top 10.

Le top 10 des meilleures compagnies aériennes en Afrique (classée par ordre de mérite)

Les avis d’environ 13 millions de personnes ont fait l’objet d’un sondage pour déterminer les compagnies aériennes qu’ils estimaient être les meilleures. Ce vote a été basée sur le service en cabine, les questionnaires liés à la COVID-19, les services à l’aéroport et au sol ainsi que le produit à bord.

N°1 : Ethiopian Airlines

Comme son nom l’indique, cette compagnie aérienne se trouve en Ethiopie, dans la ville d’Addis-Abeba. Elle possède 60 destinations au niveau international dont l’Asie, l’Europe, le Moyen-Orient, l’Amérique du Sud et bien évidemment l’Afrique. Cette prestigieuse compagnie aérienne a intégré la Star Alliance en décembre 2021.

N°2 : South African Airways (SSA)

C’est la compagnie nationale de l’Afrique du Sud, elle fait effectivement la fierté des Sud-Africains du fait qu’elle utilise un vaste réseau de services dans tout le continent d’Afrique et qu’elle est devenue un membre de Star Alliance en 2016. Elle offre des services internationaux dans le continent d’Asie, de l’Australie, de l’Amérique du Nord et du Sud et de l’Europe.

N°3 : Kenya Airways

Cette compagnie kényane a remporté le World Travel Award 2016 et 2017 parmi toutes les compagnies aériennes africaines. Elle a bâti la renommée de l’aviation en Afrique et a influencé les autres compagnies à travers l’excellence de ses services. Sa destination internationale s’élargit dans le monde entier.

N°4 : Royal Air Maroc

Se trouvant au Maroc, cette compagnie aérienne a été fondée en juillet 1953, c’est la fusion entre Air Maroc et Air Atlas qui l’a fait naître. Son siège se situe à l’aéroport de Casablanca-Anfa mais c’est à l’aéroport international Mohamed V que se trouve son aéroport pivot. Elle offre des destinations internationales dans 100 pays dans le monde.

N°5 : Air Mauritius

Le siège de cette compagnie aérienne mauricienne est basé à l’aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolem de Port Louis. Elle a été promue le quatrième plus grand transporteur en Afrique Sub-Saharienne et a débuté dans le domaine de l’aviation en tant que Air Mauritius Ltd en 1972.

N°6 : Air Seychelles

La petite île de Mahé abrite le siège de la compagnie aérienne nationale Air Seychelles. Elle fait ses débuts dans la branche de l’aviation en 1978 avec uniquement des vols intérieurs. Air Seychelles a entamé des destinations internationales en 1983 vers Francfort et Londres. Cette compagnie a reçu quatre étoiles ainsi que des acclamations pour sa classe affaire et son personnel de cabine par WTA et Skytrax.

N°7 : Rwandair

Cette compagnie sise au Rwanda dessert 30 destinations dont l’Afrique occidentale, centrale, australe et orientale, le Moyen-Orient, l’Asie et l’Europe. Son aéroport international siège à Kigali.

N°8 : FlySafair

Elle est basée en Afrique du Sud dans la ville de Johannesburg, c’est une compagnie aérienne qui est à la portée de tous grâce à ses tarifs abordables. Elle est spécialisée dans les vols internes sud-africains et quelques destinations dans d’utres pays en Afrique. Ella a débuté dans le monde de l’aviation en octobre 2014.

N°9 : Egyptair

C’est une compagnie aérienne se situant en Egypte, son réseau se déploie à travers des transports passagers et de fret nationaux et régionaux. Elle procure également des destinations internationales telles qu’en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Elle est devenue membre de Star Alliance en juillet 2018.

N°10 : Fastjet

La compagnie aérienne Fastjet est un groupe de transporteurs aériens basé en Grande-Bretagne et en Afrique de Sud, elle opère dans le continent africain. Elle a comme but de devenir la première compagnie aérienne panafricaine low cost.