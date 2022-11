Top 5 des meilleurs buteurs algériens de football de l’histoire

Depuis sa création en 1956, l’équipe de l’Algérie regorge plusieurs joueurs talentueux, qui se sont éparpillés dans plusieurs clubs partout dans le monde. Actuellement, l’Algérie compte 2 trophées de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), la première gagnée en 1990 en Alger contre les Nigériens, et la seconde gagnée en 2019 contre le Sénégal lors du final au Cameroun. Tous les Algériens peuvent être fiers de ces palmarès gagnés grâce aux talentueux guerriers du désert de l’Algérie, alias les fennecs.

Par contre, quand on parle des joueurs algériens, on a tendance à penser tout de suite au joueur adoré de tous du Manchester City, Riyad Mahrez ou de l’attaquant de Brest, Islam Slimani. Dans cet article, on va vous classer les 5 meilleurs buteurs algériens de football de l’histoire.

Classement des 5 meilleurs buteurs algériens

Dans ce classement, seuls les buts marqués durant les matchs officiels sont pris en compte : les championnats, la coupe nationale, les compétitions continentales, intercontinentales et internationales. Le nombre de buts dans les matchs amicaux, les matchs saisonniers et les matchs de charités ne sont pas inclus.

En 5e position, Rabah Madjer, 199 buts au total durant sa carrière, de 1974 jusqu’à 1992. Ce joueur légendaire a été un ancien de la sélection algérienne avant d’être entraîneur.

En 4e position, Hilal Soudani, avec ses 207 buts. Actuellement, il joue le rôle d’attaquant du club Damac FC en Arabie Saoudite.

En 3e position Islam Slimani, en marquant au total 215 buts, il occupe le poste d’avant-centre du Stade brestois 29 en ligue 1.

En 2e position, Baghdad Bounedjah, avec 264 buts, qui est l’attaquant du club Al Sadd SC au Qatar.

1e position, on a Nassim Akrour, avec actuellement 287 buts, qui évolue aujourd’hui en tant qu’avant-centre de Chambéry SF, un club en championnat de France de Football en National 3.