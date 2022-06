Top 5 des meilleurs complexes Touristiques pour passer des vacances en Algérie !

Les complexes Touristiques en Algérie sont nombreux, mais trouver le meilleur, adapté à vos attentes est souvent difficile. Les complexes en Algérie sont des lieux paradisiaques pour apaiser l’esprit, se déstresser et prendre des vacances seul ou en groupe. Ci-joint une liste des meilleurs complexes touristiques en Algérie.

1. Zina Beach Hôtel & Spa

Si vous recherchez un endroit paisible et paradisiaque au bord de la mer, le complexe hôtelier Zina Beach Hôtel & Spa est fait pour vous. L’hôtel dispose de chambres bien entretenues, propres, meublées et climatisées, vous passerez d’agréables moments dans ce complexe. De plus, les amoureux de la nature ne sont point délaissés puisque depuis votre chambre, vous aurez une vue sur la montagne et sur la mer.

A part les innombrables équipements des chambres, l’établissement offre également plusieurs activités et services comme la piscine, le spa, le sauna, la salle de sport, des aires pour enfants, et bien d’autres.

2. Sheraton Club Des Pins Resort

Si vous voulez un cadre luxueux pour votre séjour en Algérie, le Sheraton Club Des Pins Resort est le meilleur choix. Le complexe vous apportera non seulement une satisfaction inégalable, mais il vous offrira également des vacances inoubliables. D’une part, les chambres sont meublées et disposent d’une TV écran plat, d’un minibar et d’une climatisation ainsi que d’un Wi-Fi gratuit. Il offre également des services de chambre. D’autre part, l’établissement propose plusieurs activités, dont le sport, la natation, le tennis, les sorties en voiture, etc. Entre autres, depuis votre chambre, vous aurez une vue sur l’océan.

3. La Gazelle d’Or Resort & Spa

Si vous planifiez de séjourner en famille, la Gazelle d’or est l’endroit idéal. Étant qualifiée de « oasis », la Gazelle d’or figure parmi les meilleurs complexes sur TripAdvisor. A part les nombreuses activités, comme le vélo, sortie en voiture, balade en chameau, spa, piscine, tennis, foot, l’hôtel sert des nourritures de qualité et délicieuses. De plus, le personnel et la direction de l’hôtel sont aux petits soins et sont professionnels.

4. Complexe Touristique Zeralda

Si vous êtes à la recherche d’un lieu situé au bord de la plage, pas loin de la ville, le complexe Zéralda est un bon choix qui s’offre à vous. Situé à environ 30 km à l’Ouest d’Alger, cet hôtel propose plusieurs attractions, comme le parc aquatique, la plage aux sables d’or et les activités sportives. Entre autres, le lieu met plusieurs choix de chambres ou d’hébergements, tous luxueux et de haut standing.

5. Complexe hôtelier El Aziz

Le complexe hôtelier El Aziz sait allier détente, loisirs et confort. L’hôtel propose non seulement de belles chambres de qualité et propres, mais offre également plusieurs activités, comme la piscine, sauna, jacuzzi et hammam. De plus, l’hôtel El Aziz fournit un excellent rapport qualité-prix.