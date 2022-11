Top 5 des produits les plus importés par l’Algérie en provenance de Turquie

La relation commerciale entre l’Algérie et la Turquie s’est renforcée depuis la délocalisation de leurs fournisseurs syriens vers ce pays. Nombreux se sont également intéressés aux produits turcs suite à un voyage sur place. Dans tous les cas, les produits en question sont, maintenant, bel et bien présents sur le sol algérien. Voici les 5 produits les plus importés par l’Algérie depuis la Turquie.

Algérie – Turquie : une relation commerciale soumise à quelques conditions

En plus de la Chine, l’Algérie est également ouverte à l’importation de produits en provenance de la Turquie. Les produits turcs se démarquent d’ailleurs pour l’important rapport qualité-prix qu’ils représentent.

Par contre, la Turquie est connue pour sa culture attrayante, d’une part, et en tant que pays au cœur du commerce international, d’autre part. Mais pour pouvoir importer ses produits en Algérie, elle doit se soumettre à certaines règles, fixées par le ministre algérien du Commerce.

A une époque, tout l'ouest de #Algérie vivait sous l'influence #Maroc sur le plan culturel et économique. Le nombre de visiteurs sur #Maghnia pour se procurer de la marchandise marocaine était incroyable. Aujourd'hui, ce sont les produits de Chine et de Turquie qui ont la côte. — Aâyi Jenad (@A_Djenad) October 11, 2022

La principale condition pour pouvoir importer ses produits depuis la Turquie vers l’Algérie est sans doute le paiement de taxe. Cette dernière est fixée suivant la demande du produit en question sur le marché et la satisfaction des consommateurs algériens.

Quels produits turcs sont les plus importés en Algérie ?

La Turquie et l’Algérie ont récemment renforcé leur lien. Tandis que les autorités confient la subvention de la population en produits alimentaires, en appareils électroménagers ainsi que la transformation alimentaire aux fournisseurs chinois, d’autres domaines, aussi importants s’avèrent être confiés à la Turquie.

Anciennement réservés à la Syrie, le domaine de l’habillement est actuellement dédié aux turcs. En effet, la première catégorie des produits les plus importés par l’Algérie en provenance de Turquie est le prêt à porter.

Viennent ensuite les meubles turcs et les articles ménagers. Mis à part cela, les outils de nettoyage font également partie des produits turcs les plus importés par l’Algérie. Enfin, les huiles détiennent la 5ème place de ce top 5.