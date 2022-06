Top 8 des villes les plus appréciées du Maroc : vous allez être surpris

Le Maroc est unique au monde. C’est un pays qui déborde de variétés de cultures préhistoriques et de vies. A noter que le Maroc maintient une identité culturelle pure et originale. Des monuments anciens, des plats délicieux, des paysages verdoyants et naturels seront au rendez-vous !

Découvrez top 8 des villes les plus appréciées du Maroc !

1. Marrakech, la capitale touristique du Maroc

Le Maroc est incomplet sans la ville de Marrakech. C’est l’une des villes les plus appréciées du Maroc. Vous y découvrirez un endroit parfait pour l’exploration ou pour la promenade. Un paysage verdoyant qui fera plaire beaucoup de monde. D’ailleurs, Marrakech, appelée également « ville rouge » est la capitale touristique du Maroc.

2. Casablanca, une ambiance débordante

L’ambiance est au rendez-vous, c’est ce qu’on pourrait dire de Casablanca. Et ceci pour une et une seule unique raison, c’est la plus grande ville et la capitale économique du Maroc. Une promenade de nuit serait parfaite à la Casablanca. Une ambiance époustouflante et une ville débordée de vie !

3. Essaouira, Le foyer des surfeurs

Essaouira et ses côtes marquent la singularité de cette ville du Maroc. C’est le lieu idéal pour surfer ou pour pratiquer la voile. Toutes les conditions y sont réunies. Des vents forts et des vagues moyennes pour chavirer votre voile à grande vitesse !

4. Fès, la ville impériale du Maroc

L’identité culturelle y est préservée ! Fès s’agit de l’une des villes impériales du Maroc. Au rendez-vous, une architecture datant de l’époque médiévale. Tout y est préservé ! D’ailleurs, cette ville impériale est classée au patrimoine mondial de l’Unesco.

5. Tanger, au cœur d’un paysage unique

Le Maroc sait se préserver quand il est question d’identité culturelle. Et pour connaître le Maroc en entier, il est important d’ajouter Tanger dans les itinéraires. Cette ville, située au Nord du Maroc, a tout ce qu’il faut pour vous détendre. Outre ses richesses culturelles, Tanger regorge également d’un paysage naturel et de plages magnifiques.

6. Azemmour, une vue panoramique à l’horizon

Azemmour est sans doute l’une des villes marocaines qui façonnent les touristes. Cette ville se localise dans un territoire historique du VIIème siècle. Outre la plage El Haouzia qui se trouve à seulement 2 km d’ Azemmour, une vue panoramique des architectures portugaises qui jalonnent la ville vous accueillera.

7. Meknès, un retour vers la civilisation néolithique

Tout comme la ville Fès, Meknès est également l’une des villes impériales du Maroc. Cette ville regorge de monuments et de fondations préhistoriques à couper le souffle à savoir la grande Mosquée, les grandes murailles atteignant les 15 m de hauteur et le site archéologique de la ville.

8. El Jedida, la vieille Médina du Maroc

El Jedida est l’une des villes qui accueillent le plus de touristes au monde. Elle est le reflet historique du Maroc : tout y est préservé ! Vous y découvrirez les plats culinaires marocains et de magnifiques mosquées.