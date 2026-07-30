Tosyali Algérie franchit une étape clé avec son premier acier laminé à froid, un tournant pour l’industrie locale

Tosyali Algérie franchit une étape cruciale avec la production de sa première bobine d’acier à Bethioua, Oran.

Ce développement stratégique renforce les capacités industrielles locales, ciblant des secteurs clés tels que l’automobile et l’énergie, tout en respectant les normes internationales de qualité pour une expansion régionale et internationale.

Une nouvelle ère pour l’industrie sidérurgique locale

Tosyali Algérie a franchi une étape cruciale dans le développement de ses capacités industrielles avec la production de sa première bobine d’acier après décapage et huilage sur la ligne PLTCM.

Ce complexe, situé à Bethioua, Oran, voit cette réalisation comme le premier produit de son complexe de laminage à froid, marquant une avancée significative dans son parcours de production.

Proudly Algerian. Proudly Cold-Rolled. 🇩🇿 A major milestone achieved: the successful production of our first PO (Pickled & Oiled) steel coil on the PLTCM line, marking the first product from our Cold Rolling Complex.#Tosyalı #TosyalıAlgerie #ColdRolling #MadeInAlgeria pic.twitter.com/YtxzGBEQre — Tosyali Algérie (@TosyaliAlgerie) July 28, 2026



Cette production répond aux besoins de divers secteurs industriels, notamment l’automobile et l’électroménager, tout en respectant les normes internationales de qualité.

Elle souligne l’engagement de Tosyali à soutenir l’industrie nationale et à renforcer la présence des produits algériens sur les marchés internationaux.

Impact sur les secteurs industriels clés

La nouvelle ligne de laminage à froid de Tosyali Algérie cible plusieurs secteurs industriels, notamment l’automobile, la fabrication d’appareils électroménagers, la construction, l’énergie et les industries manufacturières à forte valeur technique.

En produisant de l’acier de haute qualité conforme aux normes internationales, Tosyali répond aux exigences spécifiques de ces marchés diversifiés.

Cette avancée technologique permet non seulement de soutenir l’industrie nationale, mais aussi de renforcer la compétitivité des produits algériens sur les marchés régionaux et internationaux, contribuant ainsi à une plus grande valeur ajoutée locale.

Objectifs stratégiques pour l’avenir

Tosyali Algérie s’engage à soutenir l’industrie nationale en renforçant la valeur ajoutée locale. L’entreprise prévoit d’élargir sa gamme de produits pour répondre aux besoins variés des secteurs industriels, tout en respectant les normes internationales de qualité.

Cette stratégie vise à accroître la compétitivité des produits algériens sur les marchés régionaux et internationaux. En parallèle, Tosyali Algérie envisage d’étendre et de développer son complexe sidérurgique.

Cette expansion permettra non seulement d’augmenter la capacité de production, mais aussi de diversifier les offres pour mieux répondre aux exigences des différents secteurs industriels, consolidant ainsi sa position sur la scène mondiale.