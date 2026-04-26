Tosyali injecte un colossal 2,5 milliards de dollars dans l’industrie sidérurgique algérienne, un pari audacieux pour l’avenir.

Le géant turc Tosyali Holding prévoit d’investir massivement dans son complexe sidérurgique algérien, Tosyali Algérie.

Avec une stratégie axée sur l’exploitation du gisement de fer de Gara Djebilet et la production d’hydrogène vert, le groupe ambitionne d’accroître sa capacité de production et de se hisser parmi les 20 premiers producteurs mondiaux d’acier.

Tosyali Holding, un investissement colossal pour l’avenir de la sidérurgie algérienne

Le géant turc Tosyali Holding a dévoilé un ambitieux plan d’investissement de 2,5 milliards de dollars pour son complexe sidérurgique Tosyali Algérie, situé à Bethioua, près d’Oran. Cette initiative vise à augmenter significativement la capacité de production du site.

Fuat Tosyali, le président du groupe, a indiqué que cet investissement permettrait d’accroître progressivement la production annuelle du site de 6,5 millions de tonnes à près de 10 millions de tonnes. Cela représente une augmentation de près de 3 millions de tonnes sur une période estimée à 30 mois.

Stratégie d’expansion : exploitation de ressources et partenariat innovant

La stratégie de Tosyali Holding repose en partie sur l’exploitation du gisement de fer de Gara Djebilet, l’un des plus importants d’Algérie. Les premières livraisons de minerai ont déjà commencé à arriver au complexe sidérurgique d’Oran, préfigurant une augmentation significative de la production.

Vers une diversification des secteurs d’activités : automobile, électroménager et énergie !

Par ailleurs,, la compagnie nationale algérienne, pour un projet de production d’hydrogène vert. Cette initiative vise à répondre aux normes internationales en matière de production d’acier, tout en augmentant progressivement la capacité de production sur une période de 30 mois.

Tosyali Holding envisage de diversifier sa production pour toucher de nouveaux secteurs. Un service d’acier galvanisé destiné à l’industrie automobile locale est en préparation. Il permettra d’augmenter le taux d’intégration locale des véhicules assemblés en Algérie.

Le groupe voit également des opportunités dans le secteur de l’énergie et de l’électroménager. L’ambition est de faire du complexe de Bethioua une plateforme intégrée couvrant plusieurs segments de la filière sidérurgique, de la matière première aux produits finis.