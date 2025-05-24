Tour de sensibilisation 2025 : Un voyage médiatique pour promouvoir la sécurité routière

La sécurité routière est un enjeu majeur de notre société, qui nécessite une sensibilisation constante et efficace. C’est dans cette optique que se déroule le Tour de sensibilisation 2025, un voyage médiatique d’envergure visant à promouvoir les bonnes pratiques sur la route. Cette initiative inédite, alliant pédagogie et innovation, a pour ambition de toucher un large public et de faire évoluer les comportements. Au fil des étapes, découvrez comment ce tour de force mobilise les acteurs locaux et nationaux pour faire de la sécurité routière une priorité.

Embarquez avec nous pour ce périple engagé, où chaque kilomètre compte pour sauver des vies.

Le Media Driving Tour 2025 : une tradition incontournable pour la presse automobile

Le Media Driving Tour 2025, autrefois connu sous le nom de Rallye des médias, revient avec une édition renouvelée. Cet événement annuel, mêlant voyage, tourisme et culture, est désormais un rendez-vous incontournable pour la presse spécialisée dans l’automobile. Sous le thème « Un voyage en toute sécurité », cette caravane d’éducation routière et d’expérience de conduite parcourra 3000km, de l’Algérie à la Tunisie.

L’objectif ? Sensibiliser les conducteurs à une conduite respectueuse du code de la route. Les journalistes auront également l’opportunité de tester des véhicules de différentes marques dans des conditions réelles, tout en prouvant qu’il est possible de parcourir de longues distances sans excès de vitesse.

Un périple pour une conduite sécurisée et respectueuse

L’atelier mobile d’éducation routière, au cœur de l’événement, permettra aux automobilistes de vivre une expérience unique sur un parcours de 3000 km. L’initiative, portée par Nabil Meghiref, vise à démontrer qu’il est possible de voyager en toute sécurité, sans risquer sa vie, tout en appréciant la route.

Les participants auront l’occasion d’essayer des véhicules et des motos de marques variées, comme Jetour, Fiat, Greatwall, VMS et Harley Davidson. Ce voyage sera également l’occasion de sensibiliser les conducteurs à l’importance du respect du code de la route, notamment lors de longs trajets.

La caravane du Media Driving Tour 2025 : une plateforme d’éducation et de promotion touristique

Le Media Driving Tour 2025 met l’accent sur la sécurité routière, avec la participation active de représentants de la Police et de la Gendarmerie nationales. Ces derniers partageront leur expertise pour sensibiliser les participants aux bonnes pratiques de conduite. Des ateliers dédiés à la conduite des deux-roues seront animés par des motards professionnels, tandis qu’un atelier d’initiation à la conduite des scooters et quads sera organisé en partenariat avec VMS industries.

Par ailleurs, le Media Driving Tour se positionne comme un événement touristique majeur, visant à promouvoir l’Algérie comme destination privilégiée. En collaboration avec l’Office tunisien du tourisme, l’événement vise également à renforcer les liens touristiques entre l’Algérie et la Tunisie.